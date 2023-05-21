الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تعقد ورشة عمل لتدريب المدربين حول الابتكار

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، ورشة عمل لتدريب المدربين حول الابتكار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في إطار فعاليات مشروع TECHLOG.

وقدم ورشة عمل كلاً من بولا بالتار مديرة المشروع في Escola Europea وجوزيب ميرو مدرب من NextStopLabs.

يعد مشروع – TECHLOG” النقل التكنولوجي للابتكار اللوجستي في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، مشروع استراتيجي يموله الاتحاد الأوروبي ENI CBC Med ويهدف إلى تعزيز العلاقات بين البحث والصناعة من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا، والهدف النهائي هو المساهمة في توسيع وتحديث اقتصاديات النقل في البحر الأبيض المتوسط.

وتبلغ مدة المشروع 30 شهرًا ، بميزانية إجمالية قدرها 3.4 مليون يورو، منها 3.1 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي (90٪).وشركاء المشروع هم جامعة كالياري من إيطاليا كشريك رئيسي، وغرفة التجارة والصناعة والحرف والزراعة في ماريما وتيرينو (إيطاليا)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (مصر)، والمدرسة الأوروبية للشحن البحري القصير ، EEIG (إسبانيا)، واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية (مصر)، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان (لبنان) وغرفة تجارة وصناعة سفاكس (تونس)، وجامعة SFAX (تونس).