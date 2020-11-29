استثمار

الغرفة التجارية الأمريكية : نروج للتغييرات الإيجابية بمصر وشركات أمريكية ترغب بزيادة استثماراتها

لبحث مستقبل الاستثمارات الأمريكية في مصر
صفية حمدي 9:27 م, الأحد, 29 نوفمبر 20 9:27 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

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استعرض المستشار محمد عبدالوهاب ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، في اجتماع مع رئيس الوزراء اليوم أهم ما توصل إليه في لقائه مع ممثلي الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة لبحث مستقبل الاستثمارات الأمريكية في مصر.

وقال إنه تم بحث اقتراحات ممثلي الغرفة الأمريكية فيما يتعلق بالتعاون مع هيئة الاستثمار في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر أمام مجتمع الأعمال الأمريكي.

وأشار إلى تأكيد أعضاء الغرفة أنهم يقومون بشكل مستمر بالترويج للتغييرات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار بمصر، والفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة في المشروعات القومية الكبرى.

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وأنهم أشاروا إلى أن عددا من الشركات الأمريكية أعلنت عن رغبتها زيادة حجم استثماراتها في مصر في الفترة المقبلة، والتوسع في عدد من المشروعات القائمة حاليا، وخاصة مع توفير أنظمة استثمارية متنوعة تناسب جميع فئات المستثمرين وتوجهاتهم.

جاء ذلك حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم اجتماعا مع المستشار محمد عبد الوهّاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض جهود جذب الاستثمارات في الفترة المقبلة.

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وأوضح خلاله المستشار محمد عبدالوهاب إلى لقائه مع الدكتور ربيع حسونة، رئيس الجانب اللبناني في مجلس الأعمال المصري اللبناني، والذي تم خلاله عرض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة؛ لدعم الشركات لمواجهة أزمة “كورونا” وفي خططتها التوسعية.

ولفت إلى تأكيد رئيس الجانب اللبناني في مجلس الأعمال على استمرار التعاون مع هيئة الاستثمار الفترة المقبلة، لرغبة العديد من الشركات اللبنانية التعرف على فرص الاستثمار في مصر في العديد من المجالات.

ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أيضا للقائه مع “سيرجي تيرينتييف”، سفير دولة بيلاروسيا في القاهرة.

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وقال إنه اتفق مع السفير على قيام السفارة البيلاروسية بموافاة هيئة الاستثمار بقائمة مستهدفة من الشركات المهتمة بالاستثمار بمصر؛ ليتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.

وذلك فضلا عن التنسيق مع السفارة للترتيب لدعوة عدد من كبرى الشركات البيلاروسية لزيارة مصر؛ والتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار، وكذلك استعراض ما تم إنجازه لتطوير البنية التحتية التي تخدم أغراض الاستثمار.

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بقلم صفية حمدي

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