الغرفة التجارية: استقرار سعر طن الفول المستورد والمحلي خلال نوفمبر

قال عبور فرج العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية في القاهرة، إن طن الفول المستورد في السوق المحلية يبلغ 14 ألف جنيه سعر تسليم تجار الجملة، ولم يشهد أي زيادات خلال الفترة الماضية أو الحالية، ويباع للمستهلك بسعر 18 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأضاف نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية لـ”المال”، أن سعر طن الفول البلدي يتراوح من 20 إلى 22 ألف جنيه، تسليم تجار جملة، في حين يتراوح سعر البيع للمستهلك من 24 إلى 28 جنيهًا للكيلو.

ونفي العطار وجود أي زيادات من قبل تجار الجملة في أسعار الفول إن كان مستوردا أو محليا خلال شهر نوفمبر الجاري، مشيرًا إلي أن هناك شائعات يتم ترديدها كل فترة بوجود زيادات في أسعار عدد من السلع المهمة للمواطنين.

كانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، قد قررت وقف العمل بالقرارات الخاصة بحظر تصدير عدد من السلع، والتي تضم كلا من الفول، والعدس، والمكرونة، والدقيق والذرة، والزيوت، والفريك، والتي تم تمديدها في شهر يونيو الماضي، لمدة 3 أشهر وانتهت في سبتمبر الماضي.

مع وقف العمل بالقرار رقم 141 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواع ، والقرار 142 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها والفريك والذرة.

والسماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية من الأصناف الوادة بالقرارات الوزاريين والتي قدرتها وزارة الصناعة والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر، والتي انتهت في 7 سبتمبر الماضي.