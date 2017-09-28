الغرفة الأمريكية: مصر تسير في الاتجاه السليم للإصلاح

أحمد عاشور قال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت في لقاء مشترك معه -اليوم الخميس- أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر أكثر مما توقعه وطلبه الصندوق.جاء ذلك خلال مشاركة توفيق، في ندوة إعلان نتائج تقرير التنافسية العالمى لعام 2017 / 2018 في م

أحمد عاشور

قال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت في لقاء مشترك معه -اليوم الخميس- أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر أكثر مما توقعه وطلبه الصندوق.

جاء ذلك خلال مشاركة توفيق، في ندوة إعلان نتائج تقرير التنافسية العالمى لعام 2017 / 2018 في مصر، وعرض مرصد التنافسية لقطاع السياحة.

وأضاف توفيق أن الإصلاحات التي تتخذها مصر تدلل علي الرغبة الحقيقية في الإصلاح، كما أن هناك إرادة سياسية ومجتمعية واسعة لتحقيق ذلك

وأعلن صندوق النقد الدولي منذ يومين عن أول مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن البرنامج يسير في الاتجاة السليم رغم الانخفاض غير المتوقع في قيمة العملة المحلية والتوترات المجتمعية، ونصح الصندوق الحكومة برفع أسعار المحروقات خلال العام المالي الجارى بدلاً من الانتظار للعام المقبل.

ولفت توفيق إلى أن تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية، وقفز ترتيب مصر من المركز الـ115 إلى المركز الـ100 أمر إيجابي، ولأول مرة يحدث منذ سنوات.