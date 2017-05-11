الغرفة الأمريكية: عقدنا 80 اجتماعاً فى زيارة واشنطن الأخيرة

هاجر عمرانقالت سيلفيا منيسا، الرئيس التنفيذى بالغرفة الأمريكية، إن الغرفة نظمت زيارة إلى العاصمة واشنطن خلال الفترة الماضية واستمرت 5 أيام، وذلك لمتابعة زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى السيسى التى سبقتها.وأضافت منيسا، خلال كلمتها بالمؤتمر الذى استضافته الغرفة، اليوم الخميس، بمناسبة استضافة وزير البت

هاجر عمران

قالت سيلفيا منيسا، الرئيس التنفيذى بالغرفة الأمريكية، إن الغرفة نظمت زيارة إلى العاصمة واشنطن خلال الفترة الماضية واستمرت 5 أيام، وذلك لمتابعة زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى السيسى التى سبقتها.

وأضافت منيسا، خلال كلمتها بالمؤتمر الذى استضافته الغرفة، اليوم الخميس، بمناسبة استضافة وزير البترول طارق الملا، أن الزيارة ضمن 30 شركة وتم عقد 80 اجتماعاً مع عدد من المسئولين الأمريكان والإعلام، وتابعت: “نحن فخورين بهذه الزيارة التى تدل على عودة ترابط العلاقات المصرية الأمريكية”.

وأكدت منيسا أن الغرفة ستستضيف يومى 12 و13 مايو الجارى معرضاً للتوظيف، وتلتقى في 16 مايو بطارق شوقى وزير التعليم، بينما تعقد اجتماعها السنوى فى 21 مايو.