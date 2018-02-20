الغرفة الأمريكية: حل انقطاعات الكهرباء المتكررة أثر إيجابيًا على الاستثمار

هاجر عمران قال طارق توفيق رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة إن وزارة الكهرباء نجحت فى حل مشكلة الانقطاعات المتكررة فى الكهرباء التى عانت منها السوق المصرية منذ نحو 3 سنوات، وهو ما يؤثر إيجابيًا على مناخ الاستثمار. وأضاف، خلال الندوة التى عقدتها الغرفة الأمريكية للتجارة فى القاهرة اليوم تحت عنوان "طاقة

هاجر عمران



قال طارق توفيق رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة إن وزارة الكهرباء نجحت فى حل مشكلة الانقطاعات المتكررة فى الكهرباء التى عانت منها السوق المصرية منذ نحو 3 سنوات، وهو ما يؤثر إيجابيًا على مناخ الاستثمار.

وأضاف، خلال الندوة التى عقدتها الغرفة الأمريكية للتجارة فى القاهرة اليوم تحت عنوان “طاقة المستقبل واستراتيجية الكهرباء والطاقة فى مصر” أن الحكومة لديها الآن فائض فى الطاقة، معتبرا الانتقال من نقص الطاقة إلى تحقيق فائض علامة ومميزة ودليل نجاح الوزارة.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات مهمة مثل محطة بن بان فى أسوان، وهو المشروع الأهم والأكبر لتوليد الطاقة، نظرًا لدوره فى تحقيق مزيد مختلف من الطاقة المتجددة.