الغرفة الأمريكية تنظم مؤتمرا عن دور القطاع الخاص فى التنمية الشهر المقبل

هاجر عمران: أعلنت سلفيا منسى، المدير التنفيذى بالغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة، أنه سيتم استضافة مؤتمرا عن دور القطاع الخاص فى التنمية خلال 4 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP . وأضافت منذ قليل، خلال المؤتمر الذى عقدته الغرفة، بماسبة استضافتها الدكتور محمود محى



هاجر عمران:



أعلنت سلفيا منسى، المدير التنفيذى بالغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة، أنه سيتم استضافة مؤتمرا عن دور القطاع الخاص فى التنمية خلال 4 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP .

وأضافت منذ قليل، خلال المؤتمر الذى عقدته الغرفة، بماسبة استضافتها الدكتور محمود محى الدين، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، أن مؤتمر الشهر المقبل سيشهد إطلاق تقريرا عن دور القطاع الخاص فى التنمية المستدامة ومناقشته .

وقال طارق توفيق، رئيس الغرفة الأمريكية، إن لقاء اليوم مع “محى الدين” هام للغاية، خاصة أن العالم يشهد الكثير من التغيرات والتحديات التى تتطلب التحلى بالمسئولية فى جميع مجالات التنمية، إلى جانب مواجهة التغير المناخى .

