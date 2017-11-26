الغرفة الألمانية: 4 آلاف مشارك بمعرض أكيما.. يونيو 2018

سمر السيدنظمت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة الأحد 26 نوفمبر، ندوة حول صناعة الكيماويات في مصر، واستخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة لتطوير الصناعات الكيماوية والفرص التصديرية، بمناسبة معرض "أكيما ACHEMA"، والذي يقام في مدينة فرانكفورت الألمانية فى الفترة من 11 إلى 15 يونيو المقبل.وم



سمر السيد

نظمت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة الأحد 26 نوفمبر، ندوة حول صناعة الكيماويات في مصر، واستخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة لتطوير الصناعات الكيماوية والفرص التصديرية، بمناسبة معرض “أكيما ACHEMA”، والذي يقام في مدينة فرانكفورت الألمانية فى الفترة من 11 إلى 15 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يتضمن المعرض والمؤتمر المصاحب له حلقات نقاش الخبراء التى تدور حول التساؤلات الراهنة المتعلقة بتكنولوجيا القياس والتحكم وقيادة العمليات الصناعية، وموضوعات أخرى كالتكنولوجيا الحيوية للكيمياء والتكرير الحيوى والإنتاج التكاملى وتكنولوجيا تفاعل الكيمياء الحيوية والهندسة الكيمائية وتصميم العمليات وهندسة المصانع الرقمية والإنتاج المرن للمصانع والأجهزة الذكية، وغيرها من الموضوعات المهمة والحيوية الخاصة بهذا المجال.

كما يزور المعرض هذا العام 170 ألف متخصص وزائر، و4000 عارض من أكثر من 50 دولة.

وحضر الندوة من الجانب المصرى الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، والذي تحدث عن أهمية استخدامات التقنيات الحديثة من أجل تطوير الصناعات الكيماوية فى مصرو دور الغرفة فى هذا المجال.

أما بالنسبة للمتحدثين من الجانب الألماني ، فكان تورى لومان المدير التنفيذي لشركة تيسينكروب مصر للحلول الصناعية والتى تعتبر من أهم الشركات المشاركة بمعرض أخيما ، بجانب الدكتور توماس شويرينج المدير التنفيذى لشركة التقنيات الكيميائية وتكنولوجيا الحيوية وهى الجهة المظمة للمعرض DECHEMA الذى أوضح أهمية المشاركة فى ACHEMA المعرض الدولي الأول عالميا للصناعات الكيماوية والذى يعتبر بوابة لتبادل الخبرات والمعرفة بين منتجى هذه الصناعة.

جدير بالذكر ان الغرفة الألمانية العربية للصناعة التجارة تقدم جميع الخدمات من أجل المشاركة بالمعرض بدءا من حجز مساحات العرض ، التسويق والعلاقات العامة ، دراسة التكلفة ، تصميم وتنفيذ أجنحة المعرض ، ترتيبات السفر ، توفير تذاكر دخول المعرض وغيرها من الخدمات لضمان مشاركة مصرية ناجحة بالمعارض.