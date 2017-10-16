الغرفة الألمانية تنظم معرضًا للتوظيف

المال - خاصنظمت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اليوم الإثنين، معرض التوظيف الأول، تحت عنوان "مدرب في ألمانيا"، بالتعاون مع بوابة خريجي ألمانيا Alumniportal Deutschland، بدعم من وزارة الخارجية الاتحادية، ووزارة التنمية والتعاون الاقتصادي، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، ومعهد جوت

المال – خاص

نظمت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اليوم الإثنين، معرض التوظيف الأول، تحت عنوان “مدرب في ألمانيا”، بالتعاون مع بوابة خريجي ألمانيا Alumniportal Deutschland، بدعم من وزارة الخارجية الاتحادية، ووزارة التنمية والتعاون الاقتصادي، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، ومعهد جوته، وهيئة التعاون الألماني GIZ، ومؤسسة ألكسندر فون همبولدت.

ويهدف المعرض إلى تعزيز مهن الخريجين المدربين في ألمانيا والمؤسسات الألمانية، ودعت الغرفة الألمانية أصحاب العمل من القطاع الخاص من البلدين.

وألقى أندرياس هيرجنروتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، كلمة ترحيبية شاكرًا الشركات المساهمة في المعرض.

وأوضح أن المؤسسات التعليمية الألمانية تتميز بسمعة ممتازة في مصر، وخريجي المدارس الألمانية المعترف بها كالمدرسة الألمانية الإنجيلية DEO، والمدرسة الألمانية للراهبات DSB في القاهرة والإسكندرية والمدرسة الأوروبية في القاهرة، والجامعات الألمانية يحظون بقدر كبير من التقدير في سوق العمل المصري.

وأكد أن الحدث يحدث لأول مرة في مصر، وسيرسي الأساس لمزيد من الأنشطة في هذا المجال بهدف تلبية الطلب المتزايد باستمرار من القطاع الخاص على الموظفين المؤهلين تأهيلا جيدا مع الحاجة الملحة للباحثين عن عمل لتحديد أصحاب العمل مما يتيح لهم مستقبل مزدهر.

وصرح هيرجنروتر: “بأن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة من خلال وحدة خدمتها دي اينترناشيونال نشطت لسنوات عديدة في مجال التدريب والتوظيف، مع قسم التدريب الخاص لدينا Format وتم تدريب 7500 من المصريين والمؤهلين في 2015 و2016، وعلاوة على ذلك، ندعم المصريين فيما يتعلق بإجراءات الاعتراف بدرجاتهم المحلية من خلال مبادرة مبادرة Pro-Recognition للاعتراف بالمؤهلات”.