الغرفة الألمانية تنظم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن معرض دوسلدورف للكابلات فى مارس

وتشير بيانات وزعتها الغرفة الألمانية ، إلى أن هذا المعرض التجارى سيجمع ما يقرب من ٢٦٠٠ عارض على مساحة ١١٥٠٠٠ متر مربع فى ١٦ صالة عرض.

نظمت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة صباح اليوم مؤتمرا صحفيا بمناسبة الإعلان عن إقامة المعرض الدولى لصناعة الكابلات والمواسير Wire & Tube Duesseldorf 2020 فى الفترة من 30 مارس وحتى 3 أبريل المقبلين بمدينة دوسلدورف الألمانية .



وتناولت الندوة مناقشة أهم الأحداث والتقنيات والقطاعات التى يغطيها هذا المعرض الدولى .

الجدير بالذكر أن المعرض يقام كل عامين بمشاركة حوالى 2600 عارض ، كما يقوم بزيارة المعرض 69 ألف زائر متخصص من جميع أنحاء العالم.

ويغطى Wire & Tube Duesseldorf جميع مراحل ومكونات تصنيع الكابلات والمواسير.

وتشير بيانات وزعتها الغرفة الألمانية ، إلى أن هذا المعرض التجارى سيجمع ما يقرب من ٢٦٠٠ عارض على مساحة ١١٥٠٠٠ متر مربع فى ١٦ صالة عرض.

ومن المقرر أن تشهد صالات المعرض من ٩ وحتى ١٧ عرض منتجات الآلات وأجهزة صناعة الأسلاك والأدوات الهندسية والأجهزة المعاونة والمواد وتكنولوجيات الألياف البصرية ، فضلا عن أسلاك وكابلات خاصة ، وأيضا ابتكارات من مجال تكنولوجيا القياس والرقابة والأتمتة .

إضافة إلى أن مصنعى ماكينات الأسلاك والكابلات ومنتجات الأسلاك والكابلات والوكلاء سيتواجدون فى صالات ٩-١٢ ومن ١٤-١٧، كما سيتم عرض ماكينات اللحام التعريفى فى صالة ١٥.

وأشارت البيانات، إلى أنه سيقدم عارضون صينيون فى صالة ١٧ حلولهم للأسلاك والكابلات تحت عنوان: “تقابل مع خبرة الصين”.

ومن المتوقع أن يزيد عدد زائرى المعرض فى نسخته لهذا العام على ٧٠ ألف زائر من ١٣٠ دولة .