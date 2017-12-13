الغرفة الألمانية تشكل لجنة تدريب لتأهيل العمالة

أحمد اللاهونى: تعقد لجنة إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اجتماعًا غدًا الخميس، لتحديد مهام عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة. قال المهندس بهاء ديمترى، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة فى تصريحات لـ "المال"، إن الغرفة الألمانية شكلت اللجنة بهدف تدريب العمال



أحمد اللاهونى:

تعقد لجنة إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اجتماعًا غدًا الخميس، لتحديد مهام عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

قال المهندس بهاء ديمترى، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة فى تصريحات لـ “المال”، إن الغرفة الألمانية شكلت اللجنة بهدف تدريب العمالة المصرية على أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية لمواكبة التطورات والنهوض بالصناعة المصرية.

وأضاف أن الاجتماع المقرر عقده غدًا سيضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة، كما سيقدم أعضاء اللجنة مقترحاتهم لتأهيل العمالة بما يتناسب مع متطلبات السوق.