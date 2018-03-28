الغرفة الألمانية تستعرض مع الصناعات الغذائية فعاليات معرض iba 2018 للمخبوزات

محمد ريحان

نظمت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية ندوة لإستعراض تفاصيل وفعاليات معرض iba 2018 والذي يعتبر أهم معرض دولي فى مجال المخبوزات والحلويات والوجبات السريعة فى العالم والمزمع إقامته فى فيرجروند بمدينة ميونخ بالمانيا فى الفترة من 15 الى 20 سبتمبر 2018.

وقد أقيمت الندوة بحضور كريستوف أنجرباور المدير التنفيذي بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة و المهندس، أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية – بإتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى مايكل ويبلر رئيس الإتحاد الألمانى للخبازين، وناديا دول مديرة معرض iba الألمانية وعدد كبير من ممثلي أعضاء غرفة الصناعات الغذائية.

وأكد الجزايرلي أن الدعوة للندوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الغرفة للمساهمة في نمو الصناعات الغذائية بكافة قطاعاتها ، وكذلك حرصها على إتاحة كافة الفرص التي يمكن أن تمكن اعضاءها من نمو و تطويرأعمالهم وتحقيق التنافسية لمنتجاتهم وكذا النفاذ الي الاسواق التصديرية.

وأوضح الجزايرلي أن قطاع الخبز والمخبوزات إنما هو قطاع ضخم ويمثل قطاعاً واعداً ملئ بالفرص ، كما أشار إلى إزدهار قطاع الحلويات مؤخراً داعياً إلى مزيد من التطوير للنهوض بمستوى تنافسية المنتج المصري ليأخذ مكانته المؤهل لها في السوق المحلي وفي فرص التصدير، مع ضروة الإلتزام الكامل بالمواصفات والمعايير العالمية، وكذلك بتبني أفكاراً جديدة ومبتكرة حيث أنه مازال هناك مجالاً كبيراً للتوسع والنمو.

استعرض الجزايرلي جهود غرفة الصناعات الغذائية والتي بذلت على مدار السنوات الماضية في إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذلك مجهوداتها لاصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وكذا بعض لاهم انشطة الغرفة وبرامج الدعم الفني التي تقدمها لاعضاءها بشكل دوري .

هذا ومن الجدير بالذكر أن معرضiba يقام كل 3 سنوات منذ عام 1943 وسيشارك به هذا العام حوالى 1200 عارضاً من مختلف دول العالم، ومن المتوقع أن يستقبل ما يقارب 74 الف زائر من 120 دولة ، وعتبر هو الملتقى الأهم والرئيسى فى العالم حيث يتيح فرصة عرض وتسويق أحدث الإبتكارات والمنتجات بهذا القطاع الصناعي وعلى تطورات وإتجاهات هذه الصناعة فى كل أنحاء العالم، إضافة الى كل ما يرتبط بها من مستلزمات المخابز وإحتياجات صناع الحلويات والمطاعم ومتخذي القرارات فى هذه الصناعة فى مجال تجارة التجزئة للأطعمة