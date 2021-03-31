«الغردقة» وشرم الشيخ تستقبلان وفودا جديدة من 3 دول أوروبية أبريل المقبل

قال محمد الحسانين رئيس مجموعة «جلاكسيا» للسياحة إنه من المقرر أن تستقبل مدينتى الغردقة وشرم الشيخ رحلات جديدة من 3 دول أوروبية هى بلغاريا ومقدونيا وصربيا، وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف الحسانين فى تصريحات لـ«المال»، أنه سيتم تسيير رحلة واحدة أسبوعياً من مقدونيا بشرق أوروبا إلى الغردقة بداية من شهر يونيه المقبل وحتى شهر سبتمبر 2021، على أن يتم زيادة عدد تلك الرحلات فى وقت لاحق لتصبح رحلتين فى الأسبوع.

ولفت رئيس مجموعة جلاكسيا، إلى أن مدينة الغردقة سوف تستقبل 4 رحلات من بلغاريا بشرق أوروبا بدءاً من 17 أبريل المقبل ولمدة أسبوعين فقط.

وأشار إلى أنه من المقرر استقبال رحلات من صربيا بواقع رحلتين أسبوعياً موزعة مابين رحلة واحدة إلى شرم الشيخ والأخرى للغردقة، وذلك خلال الفترة من شهر مايو المقبل وحتى شهر سبتمبر 2021.

وأكد الحسانين أن عودة تلك الأسواق للمقصد المصرى فى ظل أزمة تداعيات كورونا تمثل بداية مبشرة، متوقعا أن يشهد القطاع السياحى تعافيا جزئيا خلال أكتوبر المقبل.

وأضاف أن أبرز الأسواق الرئيسية التى تعمل عليها المجموعة هى إسبانيا، والصين، وأمريكا اللاتينية والدول الإسكندنافية.

وتمتلك مجموعة «جلاكسيا» للسياحة شركتين واحدة لإدارة الفنادق والأخرى فندق عائم، كما حققت المجموعة إيرادات خلال العام الماضى بما يقرب من 50 مليون جنيه، مقابل 330 مليون جنيه خلال عام 2019، ويعود هذا التراجع إلى أزمة كورونا.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع السياحة تكبد خسائر فادحة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث وصفت منظمة السياحة العالمية عام 2020 بأنه الأسوأ على الاطلاق فى تاريخ السياحة.

وشهدت عائدات القطاع عالميا خسائر بنحو 1.3 تريليون دولار أمريكى (11 ضعف الخسائر المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية فى عام 2009)، فضلاً عن فقدان حوالى 120 مليون وظيفة فى صناعة السفر والسياحة مع توقعات بأن تصل خسائر قطاع السياحة عالميا فى 2021 إلى 900 مليار دولار، وذلك بسبب استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.