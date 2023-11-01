«الغربية» تصدر تعليمات جديدة بشأن التعديات على الأراضي الزراعية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، تعليمات جديدة ليتم تنفيذها عبر رؤساء المراكز والمدن والاحياء بخصوص التعديات على الأراضي الزراعية.

وحسب التعليمات الجديدة التي حصلت عليها ” المال ” فقد أشار محافظ الغربية، أنها تأتي بناءا على اجتماع عقد مؤخرا مع وزير التنمية المحلية يوم 30 أكتوبر الماضي، وما صدر عنه من توجيهات خاصة بمواجهة أي تعديات على الاراضي الزرعية، نظرا لما تلاحظ في الأونة الأخيرة من كثرة التعديات على الأراضي الزراعية دون ازالة لها وخاصة في مرحلة المهد.

ونصت التعليمات على التوجيه والالتزام لرؤساء الوحدات المحلية القروية كلا في نطاقه بتكليف موظفين للتواجد على مدار الساعة والمرور الدوري لرصد وجود أي تشوينات أو محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية وافادة غرفة الازمات والزراعة و الشرطة حتى يتسنى الازالة الفورية في المهد.

كما وجه المحافظ بضرورة حصر محال بيع مواد البناء والجباسات والمصانع المنتجة لمواد البناء واخطارها رسميا بعدم بيع أي مواد بناء الا بموجب تصريح رسمي موقع من رئيس المركز ومختوم بشعار الجمهورية.

كما سيتم مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة في البناء ما لم يكن هناك تصريح معتمد ومختوم صادر من المركز من المقاولين المخالفين (تحت تصرف النيابة) .

كما طالب المحافظ بالافادة بالمتقاعسين ومن يقومون بالتسهيل أو التحريض على التعدي على الأرض الزراعية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم اي كانت صفته او وظيفته وضع اسم المتعدي – اسم المقاول – اسم المهندس المختص في محاضر المخالفات التي يتم تحريرها (محضر تعدي على ارض زراعية / محضر تبوير ارض زراعية).

كما نصت التعليمات على أنه سيتم اتخاذ اللازم حيال رفع الانقاض للحالات التي تم ازالتها وتحرير محاضر زراعية وبيئية للمتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية حال رفض المتعدي ازالة ورفع التراكمات الناتجة عن الازالة بالتنسيق مع مسئولي الزراعة.

وتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود عدد من المحافظات في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

ففي القاهرة، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بتنفيذ قرار ازالة على تعدى بالقطعة رقم 7166 بالحى السادس، وتنفيذ قرار ازالة على تعدى بالقطعة رقم 5684 بالحي الرابع بالمقطم .

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان من ازالة حالتى تعدى على أراضى زراعية بشارع السلام من الشارع الجديد الملاءة بعزبة الوالدة، وأرض الإصلاح الزراعي بزمام جمعية حلوان عزبة الوالدة .

وأزالت الأجهزة التنفيذية بحى الساحل أعمدة مخالفة بالعقار ٣٩ المقسي مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .