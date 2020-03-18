الغربية تؤكد أول إصابة «كورونا» بالمحافظة «قادم من فرنسا»

كشفت محافظة الغربية الأربعاء عن ظهور أول إصابة بفيروس «كورونا» بالمحافظة لشخص قادم من فرنسا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات معه.

وقال محافظ الغربية طارق رحمي في اتصال مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: “تم اكتشاف حالة مؤكدة بالتحليل تم اتخاذ اللازم معاها وتم نقلها للعزل”.

وأضاف: “كان شخص جاي من فرنسا دخل مصر يوم 12 مارس ودخل المستشفى من يومين تقريبا في المحلة وعملنا له التحليل وطلع إيجابي وتم اتخاذ اللازم وتم عزله ومتابعة الأفراد اللي خالطهم ووصلنا لكل الناس اللي اختلط بيهم وهي أول حالة تظهر عندنا في الغربية”.

وأشار إلى عدد من التدابير التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا ، قائلا : ” قفلنا نحو ألف سنتر ودور الأفراح وصالات الجيم ومنعنا الشيشة وصادرناها من كل المقاهي والمطاعم والأسواق العشوائية بالكامل يتم تطهيرها النهاردة كمان أصدرت قرار آخر بغلق دور السينما.

وأضاف: “بالنسبة للمساجد علقنا عليها ورق بضرورة إحضار كل مصلي السجادة الخاصة به، وبنمنع بقدر المستطاع وجود أي تكدسات في أي مكان ومنة دخول المواطنين إلى مكاتب الشركات إلا في تجمعات صغيرة”.