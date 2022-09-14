«الغربية» الأكثر إقبالًا على مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

احتلت محافظة الغربية المركز الأول بعدد المشروعات المشاركة فى « المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» بواقع 1046.

قال السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المبادرة تحظى بأولوية على أعلى مستوى من القيادة السياسية، كما تأتى متسقة مع استضافة مصر مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، متابعًا أنها تُمثل نقلة نوعية فى طريقة تحضير المشروعات فى مصر.

يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أطلقتها وزارة التخطيط فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إحصائيات مشاركة المحافظات فى المبادرة حتى 11 سبتمبر الحالى، إذ احتلت الغربية المركز الأول بجميع محافظات الجمهورية فى إجمالى عدد المشروعات المشاركة فى المبادرة، بواقع 1046 مشروعًا، تليها “القاهرة” بنحو 706.

وجاءت محافظة الجيزة فى المركز الثالث بواقع 352 مشروعًا، ثم الإسكندرية بنحو 259، والقليوبية بحوالى 249، يليها محافظات أسيوط، أسوان، المنيا، الدقهلية، البحر الأحمر، الوادى الجديد، الإسماعيلية، سوهاج، البحيرة، الشرقية، جنوب سيناء، المنوفية، قنا، بنى سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الأقصر، الفيوم، مطروح، السويس وشمال سيناء.

ولفت “بدر” إلى أن المشروعات غير الهادفة للربح الأكثر إقبالًا على المشاركة فى المبادرة، موضحًا أن هناك 6 فئات للمبادرة وهى (المشروعات الكبيرة، والمتوسطة أقل من 50 مليون جنيه، والصغيرة، وغير الهادفة للربح، والناشئة، والمرأة).

وكانت وزارة التخطيط، أفادت بأن إجمالى عدد المشروعات المتقدمة للمبادرة من جميع محافظات الجمهورية وصل إلى 4786 مشروعًا، إذ وصلت عدد المشروعات بفئة “الكبيرة” إلى 554، و”المتوسطة” 931.

أما فئة المشروعات المحلية الصغيرة فقد وصلت إلى 563 مشروعًا، فى حين وصل عددها بـ”غير الهادفة للربح” إلى 1457، و”الشركات الناشئة” إلى 455 مشروع، و”التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة إلى 826 مشروعًا.

واحتلت محافظة الغربية المركز الأول فى المشروعات المشاركة بفئات المشروعات المحلية الصغيرة، وغير الهادفة للربح، والتنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

فى حين جاءت محافظة القاهرة بالمركز الأول فى عدد المشاركة بفئات المشروعات الكبيرة، والمتوسطة، والشركات الناشئة.

وأوضح السفير هشام بدر، أنه سيتم اختيار وتقييم أصول 162 مشروعًا على مستوى المحافظات من خلال اللجان التنفيذية فى جميع المحافظات للتنافس على المستوى الوطنى، منوهًا بأنه سيتم عرضها فى مؤتمر من المقرر عقده بالقاهرة فى أكتوبر المقبل، ويقام على مدار يومين.

هشام بدر: دعوة مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص المصرى لحضور مؤتمر خلال أكتوبر المقبل

وأضاف “بدر”، أنه من المقرر دعوة مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص العالمى والمصرى، لحضور المؤتمر لعرض تلك المشروعات وإتاحة الفرص لتمويلها.

وتابع أنه فى مرحلة لاحقة سيتم اختيار 18 مشروعًا فقط، على أن يكون فى كل فئة 3 مشروعات، منوها بأن تلك المشروعات ستشارك فى قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وأشار “بدر” إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة يتمثل فى الاستدامة، موضحًا أن المبادرة مستمرة وسوف يتم تكرارها خلال السنوات القادمة، إذ إن التوجه العالمى حاليًا يأتى نحو المشروعات الخضراء والذكية التى توفر طاقة نظيفة وتحافظ على البيئة.

ونوه بأن الكلمة السحرية فى تلك المبادرة تتمثل فى “الحلول المصرية” لتقديمها أمام العالم أجمع خلال مؤتمر المناخ.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت يوم الأربعاء الماضى، فعاليات افتتاح لقاءات اللجان التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية المسئولين عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى 18 سبتمبر الحالى والمقدمة من كل محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن المبادرة تأتى فى إطار دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أنها تعد مبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمى، إذ تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

وأوضحت أن المبادرة تؤكد جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى، من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف، مشيرة إلى وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.