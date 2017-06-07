الغرامة وسحب التراخيص ينتظران أي قناة يصدر عنها لفظ مسيئ

أ ش أ قرر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، تغريم أي وسيلة إعلامية يصدر منها لفظ مسيئ ، 200 الف جنيه ، على أن يتم سحب الترخيص حال تكرر التجاوزات اللفظية البذئية ثلاث مرات خلال ستة أشهر ، وتلتزم المؤسسة بإعادة الترخيص بنفس المبالغ المالية المقررة.وقال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس –

أ ش أ

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، تغريم أي وسيلة إعلامية يصدر منها لفظ مسيئ ، 200 الف جنيه ، على أن يتم سحب الترخيص حال تكرر التجاوزات اللفظية البذئية ثلاث مرات خلال ستة أشهر ، وتلتزم المؤسسة بإعادة الترخيص بنفس المبالغ المالية المقررة.

وقال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاربعاء – إن الغرامة ستكون فورية ، ويشمل كافة عناصر المنظومة الإعلامية من مذيعين وضيوف ، لافتا إلى أنه يمكن الاحتكام إلى مجمع اللغة العربية وذلك فى إطار الحد من التجاوزات اللفظية بالمنظومة الاعلامية، مشيرا إلى أنها ستكون مختلفة عن دعوى السب والقذف .

وأضاف أنه سيتم تحديد كود اخلاقى للاعلاميين المصريين بشأن التعامل الاعلامي مع القضايا الخلافية العربية ، وسيكون قرارها ملزما لنقابة الصحفيين ونقابة الاعلاميين.