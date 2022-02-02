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«الغذاء والدواء الأمريكية» توافق بشكل كامل على لقاح «مودرنا»

يتوفر اللقاح المكون من جرعتين في الولايات المتحدة بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ
مصطفى الجُدي 12:57 م, الأربعاء, 2 فبراير 22 12:57 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

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حصل لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا على الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

كما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اللقاح المسمى Spikevax، للاستخدام على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكبر، فيما لم يتم اعتماده أو التصريح باستخدمه على الأفراد الأصغر سناً، إلا أنه لا يوجد فرق بين اللقاح المعتمد واللقاح المتاح سابقاً من خلال ترخيص الاستخدام الطارئ.

ويعد لقاح مودرنا الثاني لفيروس كوفيد-19 الذي يحصل على موافقة كاملة من إدارة الغذاء والدواء.

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وكانت إدارة الغذاء والدواء قد منحت لقاح فايزر موافقة كاملة، حيث تم السماح باستخدامه على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً أو أكثر في أغسطس.

وقالت شركة مودرنا إن إدارة الغذاء والدواء استندت في قرارها إلى منح الموافقة الكاملة على الأدلة العلمية التي تشاركها موديرنا في حزمة الأوراق التي قدمتها إلى الوكالة، والتي تضمنت بيانات متابعة لمدة 6 أشهر من دراسة المرحلة الثالثة السريرية، إضافة إلى بيانات التصنيع والمرافق المطلوبة من قبل إدارة الغذاء والدواء، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNN”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

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من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، ستيفان بانسيل، في بيان: “يعد هذا معلماً بالغ الأهمية في تاريخ شركة مودرنا لأن منتجنا الأول الذي يحصل على الترخيص في الولايات المتحدة”، و”ينضم الترخيص الكامل لـ Spikevax في الولايات المتحدة الآن إلى كندا واليابان والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإسرائيل ودول أخرى، حيث تمت الموافقة أيضاً على إمكانية استخدامه للمراهقين”.

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ويتوفر اللقاح المكون من جرعتين في الولايات المتحدة بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأميركية منذ 18 ديسمبر 2020، ومنذ ذلك الحين، تم إعطاء أكثر من 204 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 من مودرنا في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل حوالي 38% من إجمالي حملة التطعيمات الأمريكية.

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بقلم مصطفى الجُدي

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