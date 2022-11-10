الغانم: افتتاح مبيعات سيارات «BMW» فى مصر آواخر الشهر الجارى

أعلن فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة “أولاد علي الغانم للسيارات” الكويتية، أن الشركة ستعيد افتتاح مبيعات سيارات “BMW” في مصر.

وفى تصريحات لـ “CNBC عربية”، قال الغانم، إن إعادة بيع سيارات الـ “BMW ” في مصر يستم بالشهري الجاري وتابع: تحديدًا في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

وفى يوم الأحد الماضى، أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات الكويتية أنها حققت ربحا صافيا 4.83 مليون دينار (15.59 مليون دولار) في الربع الثالث من 2022 ارتفاعا من 4.1 مليون دينار قبل عام بزيادة نسبتها 17.8 %.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن ربحها الصافي في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 13.63 مليون دينار ارتفاعا من 11.99 مليون دينار بزيادة 13.7 %.