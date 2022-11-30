«الغانم»: إيداع رأسمال «جلوبال أوتو» بالعملة الأجنبية لتسهيل استيراد «BMW» و«MINI»

كشف فهد الغانم، رئيس «جلوبال أوتو للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BMW، وMINI»، عن إيداع قيمة رأسمال شركته بالكامل بالعملة الأجنبية لتسهيل إجراءات استيراد الطرازات من الخارج خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة، أمس، للإعلان عن استحواذها على وكالتى سيارات «BMW، و MINI» فى مصر.

وأكد «الغانم» أن الشركة لديها استراتيجية تعتمد على 3 محاور، تتمثل فى تحسين جودة خدمة ما بعد البيع، إضافة إلى تنويع الاستثمارات المستهدف ضخها والبالغة 100 مليون دولار، بغرض الانتشار التدريجى فى شبكة المعارض ومراكز الصيانة المعتمدة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل فى إعادة إنتاج سيارات «BMW» محليًا بداية من يناير المقبل، على أن يتم تصنيع 4 طرازات جديدة هى «X3 وX4 وX6، وX7» بما يتماشى مع خطة الدولة التى تعتمد على دعم وتوطين تصنيع السيارات.

وأوضح «الغانم» أن مصر من أهم الأسواق الاستراتيجية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل نمو ناتجها المحلى بنسبة %4 رغم التحديات التى مر بها الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع زيادة النسبة إلى %5 خلال السنوات المقبلة، طبقاً لمؤشرات البنك الدولى.

وأشار إلى تحقيق قطاع السيارات فى مصر معدلات نمو تصل إلى %117 لتسجل 215 ألف مركبة خلال العام الماضى، مقابل 99 ألف وحدة فى 2017. وتعتبر «جلوبال أوتو» شركة مساهمة قائمة على شراكة مصرية – خليجية متمثلة فى مجموعتى «العرجانى» و«الصافى»، عن الجانب المحلى وشركتى «محمد يوسف ناغى» للسيارات السعودية و«أولاد على الغانم» الكويتية، وتتولى مهام توزيع وتسويق وخدمة ما بعد البيع لعلامات BMW وMINI فى السوق المصرية.