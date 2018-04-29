الغاء مدة رؤساء البنوك من مشروع قانون الجهاز المصرفى





محمد سالم



كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى عن تعديل المادة 109 من مشروع قانون الجهاز المصرفى الجديد التى آثارت جدلا كبيرا بالقطاع المصرفى عقب الكشف عن المسودة الأولى من المشروع منتصف العام الماضى.



تضع المادة المشار اليها شروطا وضوابط لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، منها: أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى “الاستقلال” ألا يكون موظفا في البنك أو مساهمًا رئيسيًا به، أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.



كما اشترطت ألا يكون له أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة، بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.



أكد عامر فى تصريحات على هامش مشاركته ، الأحد ، فى المؤتمر السنوى لإتحاد المصارف العربية أن مشروع القانون المرتقب لن يتضمن مدة زمنية محددة لرؤساء البنوك قائلا ” سنراقب عليهم بطريقة مختلفة” دون أن يذكر تفاصيل ، مشيرا الى أن المشروع سيتم مناقشته فى إجتماع مجلس إدارة البنك المركزى غدا الإثنين.



لم يحدد المحافظ أجلا زمنيا لإصدار التشريع المرتقب وبدء العمل به ، لافتا الى أن الأمر يتوقف على دورة اعتماده من جانب مجلس الوزراء ومجلس الدولة والبرلمان



قال أن المسودة الأخيرة شارك فى إعدادها مجموعة من كبرى مكاتب الإستشارات والمحاماة القانونية بالإضافة لخبراء من البنك الدولى وصندوق النقد.