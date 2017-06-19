العيوب الفنية تتصدر مناقشات حماية المستهلك مع وكلاء السيارات

أحمد شوقي:تصدرت شكاوى السيارات؛ المتعلقة بالفواتير؛ جدول أعمال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين جهاز حماية المستهلك ورابطة التجار والشعبة العامة لوكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بغرفة القاهرة التجارية.وأحال جهاز حماية المستهلك خلال الأسابيع القليلة الماضية العديد من معارض السيارات إلى مصلحة الضرا

أحمد شوقي:

تصدرت شكاوى السيارات؛ المتعلقة بالفواتير؛ جدول أعمال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين جهاز حماية المستهلك ورابطة التجار والشعبة العامة لوكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بغرفة القاهرة التجارية.

وأحال جهاز حماية المستهلك خلال الأسابيع القليلة الماضية العديد من معارض السيارات إلى مصلحة الضرائب بشبهة التهرب الضريبي؛ على خلفية تسليم العملاء فواتير بأسعار تقل عن المبالغ الحقيقية المدفوعة لشراء السيارة.

وأوضح المستشار أسامة أبو المجد رئيس مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، أن المشكلة الرئيسية بين الجهاز والتجار تكمن في عدم الأخذ بعين الاعتبار مشكلة تقلبات أسعار الصرف والفجوة بين السعرين الرسمي والحقيقي للدولار خلال العام الماضي؛ والتي اضطرت التجار لتسليم العملاء فاتورة بقيمة تقل عن السعر المدفوع في السيارة لتعويض الخسائر الناجمة عن تدبير العملة من السوق السوداء.

وأوضح أن الفارق بين السعر المدون بالفاتورة والمبلغ المدفوع فعلًا لا يعتبر هامش ربح لكن مسئولي الجهاز يتجاهلون ذلك ومن ثم يقومون بإحالة أصحاب المعارض والشركات إلى مصلحة الضرائب بشبهة التهرب الضريبي؛ نافيًا وجود إحصاء بعدد المحالين إلى المصلحة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

ووصلت شكاوى السيارات التي تعامل معها جهاز حماية المستهلك خلال عام 2016 فقط إلى نحو 3267 شكوى؛ كما أحال الجهاز خلال الفترة الأخيرة العديد من المعارض للنيابة العامة بحجة التهرب الضريبي.

ولفت أبو المجد إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز خلال الاجتماع الأول الذي عقد بين الطرفين بمقر شعبة السيارات على إنشاء آلية للتشاور مع التجار والموزعين بخصوص الموضوعات المشتركة.

وقال اللواء عفت عبد العاطي رئيس الشعبة العامة لوكلاء وموزعى ومستوردى السيارات إنه تم عقد اجتماع بين الشعبة والجهاز خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث تناول الاجتماع شكاوى العملاء ضد المعارض والشركات سواء المتعلقة بالفواتير أو المشكلات الفنية.

وأضاف أنه تم الاتفاق بين الطرفين على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفحص الشكاوى بشكل دقيق للوقوف على أسباب المشكلة؛ وما اذا كانت متعلقة بعيوب الصناعة أم بعيوب الاستعمال؛ كما تم التوافق على ضرورة إجراء المشاورات والتنسيق بين الطرفين لفحص الشكاوى المختلفة؛ مشيرا إلى أن الشعبة قد أبدت تحفظها على آلية استبدال السيارات.

وأوضح أن الشعبة عرضت وجهة نظرها فيما يتعلق بعدم مصداقية بعض الشكاوى؛ حيث تكون أكثر الشكاوى خاصة بعيوب الاستخدام؛ موضحا أنه تم التوافق على عرض الشكاوى على أساتذة ومهندسي السيارات بكلية الهندسة في جامعة عين شمس؛ للبت فيها.

وأضاف أن شركات السيارات لا تتهرب من مسئولياتها ولديها الاستعداد للتعامل مع عيوب الصناعة وإصلاحها وتقديم الخدمات المناسبة للعملاء؛ موضحًا أنه إذا لم تكن الشكوى عامة فمن المرجح أن المشكلة ناجمة عن سوء الاستعمال وليس الصناعة؛ بخلاف إذا كانت الشكوى متكررة؛ مشيرا إلى أنه تم التوافق على ضرورة استمرار التنسيق بين الشركات السيارات والجهاز.

وأوضح أن العمل وفق هذه الضوابط يضمن عدم الانحياز لطرف على حساب آخر وحماية حقوق العملاء والشركات في نفس الوقت.

وأوضح الدكتور صلاح الكموني رئيس مجلس إدارة شركة الكموني للسيارات وعضو الشعبة العامة إنه تم عقد اجتماع في وقت سابق مع مسئولين من جهاز حماية المستهلك بمقر الشعبة؛ لاستعراض المشكلات التي يواجهها التجار والشركات؛ نتيجة شكاوى السيارات.

وأضاف أن مسئولي الشعبة قد أكدوا على أن السيارات ليست سلعة ترفيهية ولا يمكن تجاهل المشكلات التي يواجهها القطاع، مشددًا على ضرورة العمل على تذليل العقبات التي تواجهها الشركات والتنسيق مع الكيانات المسئولة عن القطاع عند اتخاذ القرارات التي تمس مصالح أعضائه.