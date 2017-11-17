العيش والحرية : قانون النقابات العمالية فصل جديد من القمع

إيمان عوف شهدت الحركة النقابية، فى الآونة الأخيرة، العديد من المفارقات الغريبة أثناء المحاولات المستميتة من الحكومة المصرية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولجنة القوي العاملة بمجلس النواب لتمرير قانون التنظيمات النقابية المقدم للمجلس من الحكومة والمعيب بكل ما تحمله الكلمة من معاني، فرغم مخالفته

إيمان عوف

شهدت الحركة النقابية، فى الآونة الأخيرة، العديد من المفارقات الغريبة أثناء المحاولات المستميتة من الحكومة المصرية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولجنة القوي العاملة بمجلس النواب لتمرير قانون التنظيمات النقابية المقدم للمجلس من الحكومة والمعيب بكل ما تحمله الكلمة من معاني، فرغم مخالفته للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر فإن الإصرار على تمريره بشتى الطرق أمر يحمل الكثير من علامات التعجب.

فمنذ أيام قلائل خرج علينا بعض القيادات النقابية المحسوبون على النقابات المستقلة ليقروا باندماجهم مع الاتحاد الحكومي وتبادل الصور في لقاءات أطلقوا عليها الوفاق الوطني بين النقابات المصرية. لكن سرعان ما قوبل ذلك بوابلٍ من الانتقادات في كل الأوساط العمالية والنقابية، وأثناء هذا الزخم قام مجلس النواب بتمرير مشروع القانون المعيب بدافع التوافق حوله، إلا أن النقابات المستقلة الحرة بادرت بإصدار بيانات الرفض والتنديد بالمشروع، وقاموا بتكوين جبهة موحدة جمعت معظم النقابات المستقلة الحرة تحت اسم المجلس الأعلى للنقابات المستقلة لتوحيد الجهود، وقد نجحت في إعادة المشروع لأروقة مجلس النواب بعد رفض لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية وتكتل 25/ 30 البرلماني لتمرير المشروع بكل ما يحمله من عوار .

إلا أن الحكومة قامت باستمالة عدد إضافي من الرافضين للمشروع لمعسكر تأييده حتى قامت منظمة العمل الدولية بتبنّي 3 لقاءات منفصلة خلال الأيام الثلاثة الماضية كان أولها مع ممثلي عدد من النقابات والاتحادات المستقلة، والثاني لممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وآخرها أمس، والذي كان المفاجأة حيث ضم مجموعة منتقاة بدعوات شخصية من ممثلي النقابات المستقلة وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوى العاملة بأحد البواخر النيلية الفاخرة والذي تلاه عشاء فاخر لهذه المجموعة المنتقاة، والذي وقع فيه الحاضرون بأشخاصهم وصفاتهم وثيقة تفيد بتوافق الجميع علي نفس مشروع القانون الذي تم رفضه بقوة من قبل، وهو الأمر الذي لقي استياء كبيرًا من معظم النقابات المستقلة الحرة الذين فوجئوا بتغيير مواقف ممثليهم في اللقاء عن موقفهم قبله بلحظات قليلة.. الأمر الذي يعتبر بمثابة لغز غير مفهوم وغير مبرر، حيث خرج البيان بأن التوافق حدث دعمًا للدولة المصرية وتأييدًا لرئيس الجمهورية، والذي لا يعتبر سببًا منطقيًّا لتأييد مشروع معيب يدمر مبدأ الحرية النقابية والحق في التنظيم، والذي ناضل من أجله العديد من النقابيين الشرفاء علي مدار الأعوام التسعة الماضية منذ تدشين أول نقابة عمالية مستقلة في عام 2009 مرورًا بإطلاق حق إيداع أوراق تأسيس النقابات المستقلة إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والذي شهدت العديد من المماطلات الحكومية من كل الأنظمة التي تقلدت حكم الدولة المصرية وعددًا كبيرًا جدًّا من القرارات الجمهورية لتمديد الدورة النقابية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومي والمعين أعضاء مجلس إدارته لعدم جواز إجراء انتخاباته لبطلان القانون الحالي.

واستنكر مكتب عمال حزب العيش والحرية كل هذا الهرج الذي لا يؤدي إلا لزيادة الخلاف وتأكيد إصرار الحكومة علي التحكم والسيطرة على الحركة العمالية المصرية ومقدرات العمال بنفس الشكل الهرمي للنقابات المصرية والمتمثل في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وما يندرج تحته من نقابات عامة نوعية ولجان نقابية للمنشآت حيث يقطع الطريق على العمال ويقود أدواتهم النضالية للحصول على حقوقهم الوظيفية والمالية ويمنعهم من حقي التفاوض الجماعي والإضراب السلمي ضاربًا عرض الحائط بالدستور المصري الذي أقر حق العمال وحريتهم في تأسيس واختيار منظماتهم النقابية وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية المقرة لهذه الحقوق.