العيش والحرية: تصاعد في الحملة الأمنية على الحزب

إيمان عوف أعلن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) عن تطورات الحملة الأمنية ضد شباب الحزب، والتي بدأت منذ الجمعة 12 مايو بالقبض على مسئول مكتب طلاب الحزب، مرورا بالقبض على وكيل المؤسسين والمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، وإحالته لمحاكمة عاجلة في بلاغ كيدي. وأحالت النيابة أمس الطالبين أندرو ناصف



إيمان عوف

أعلن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) عن تطورات الحملة الأمنية ضد شباب الحزب، والتي بدأت منذ الجمعة 12 مايو بالقبض على مسئول مكتب طلاب الحزب، مرورا بالقبض على وكيل المؤسسين والمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي، وإحالته لمحاكمة عاجلة في بلاغ كيدي.

وأحالت النيابة أمس الطالبين أندرو ناصف صليب وجمال عبد الحكيم (عضو الحزب) من محافظة الشرقية، لمحكمة الجنايات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، حيث قبض على الأول يوم 12 مايو والثاني يوم 17 مايو.

وأوضح الحزب أن “أندرو” يعاني بسجن مركز الزقازيق من سوء المعاملة، أما جمال عبد الحكيم فيعاني في محبسه بمعسكر قوات الأمن بالزقازيق من آلام مبرحة في الظهر منذ 4 أيام وترفض السلطات نقله للمستشفى للكشف أو عمل الأشعة.

وفي المنيا تم تجديد حبس العضوين أحمد فتحي من مدينة المنيا ومحمد سيد فؤاد من مركز سمالوط أمس لمدة 15 يوما، رغم أن موعد جلسة محمد سيد فؤاد كان اليوم لكن تم عرضه فجأة أمس.

أما في المنصورة فقد تم رفض الاستئاف على قرار حبس إسلام جمال والمتهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وفي أجا – الدقهلية سيجري نظر جلسة شابين آخرين من مؤسسي الحزب أيضا يوم الإثنين المقبل، وهما محمد عبد الناصر وأسعد مأمون.

وكانت الأحزاب الديمقراطية بالدقهلية قد أطلقت حملة تضامن موجهة لكل الأحزاب والشخصيات العامة بالدقهلية بخصوص الشباب الثلاثة.

وفي أبنوب – أسيوط تم صباح اليوم تجديد حبس العضو ممدوح مكرم في إطار نفس الحملة لمدة 15 يوما أخرى.

وتتنوع الاتهامات الموجهة لكل الشباب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة وإهانة رئيس الجمهورية والانضمام لجماعة محظورة، وصرح الحزب سابقا بأنه يرى هذه الهجمة استباقا لانتخابات الرئاسة القادمة، والمطروح فيها اسم خالد علي كمرشح محتمل، وإجهاضا لدور شباب الحزب الفعال في العمل على قضايا المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بكافة المحافظات.