العيسوي يرفع الحرج عن إدارة الإسماعيلي ويتقدم باستقالته من تدريب الدراويش

علي المصري







رفعا للحرج عن مجلس إدارة النادي اﻹسماعيلي، بقيادة المهندس إبراهيم عثمان، تقدم أبوطالب العيسوي، المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بالدراويش، باستقالته من تدريب الفريق، عقب التعادل الأخير أمام الأسيوطي بهدف لكل فريق، اليوم الإثنين، على ستاد اﻹسماعيلية.







وتولي العيسوي مسئولية تدريب الفريق خلفا للفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني السابق لﻹسماعيلي، والحالي لمنتخب أوغندا، وقاد الفريق في ‏4 مباريات حقق فوزا واحدا وتعادل مرتين وتلقي خسارة، وفقد الفريق 5 نقاط من 12 نقطة.







وأكد العيسوي في تصريحات تليفزيونية، أن الكرة تعاند اللاعبين في وجوده والأمر أصبح خارج السيطرة، مشيرًا إلى أن تقديم استقالته الآن يعد الحل المثالي.







وأضاف العيسوي أنه يرفع الحرج عن مجلس إدارة الدراويش، من أجل إتاحة الفرصة لمدرب جديد، يستطيع إعادة الانتصارات مجددًا لقلعة الإسماعيلي، متمنيًا أن تكون الفترة المقبلة أفضل للفريق الأصفر.







وأشار في ختام تصريحاته إلى أنه لا يملك أي عروض أخرى في الفترة الحالية، مؤكدًا أن كل ما يريده عودة الإسماعيلي لدرب الانتصارات مجددًا.

