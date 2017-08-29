العيد ينعش إشغالات الفنادق

المدن الشاطئية الأكثر إقبالاً.. والقاهرة الأقل حظاً سليمان: توقف 32 منشأة فى شرم الشيخ بعد حادث الطائرة الروسية دعاء محمود توقع ممثلو القطاع السياحى ارتفاع معدل إشغالات الفنادق، والمنتجعات السياحية، لـ%90 خلال عيد الأضحى، لزيادة حجم الإقبال من المصريين والعرب، على قضاء إجازاتهم بالمقاصد السياحية ا

المدن الشاطئية الأكثر إقبالاً.. والقاهرة الأقل حظاً

سليمان: توقف 32 منشأة فى شرم الشيخ بعد حادث الطائرة الروسية



دعاء محمود

توقع ممثلو القطاع السياحى ارتفاع معدل إشغالات الفنادق، والمنتجعات السياحية، لـ%90 خلال عيد الأضحى، لزيادة حجم الإقبال من المصريين والعرب، على قضاء إجازاتهم بالمقاصد السياحية المختلفة.

وأكد ممثلو القطاع، أن مدن الغردقة، وشرم الشيخ، والعين السخنة، والإسكندرية، ومرسى مطروح، الأكثر استحوذاً على نسب الحجوزات خلال أيام العيد، حين أن مدن القاهرة، والأقصر، وأسوان، الأقل حظاً فى انتعاش الحركة السياحية الوافدة إليهم.

وقال هانى سليمان، أمين عام غرفة الفنادق بجنوب سيناء، إن نسب إشغالات الفنادق بمدينة شرم الشيخ لن تتعد %80 خلال فترة العيد، مؤكداً أن هناك 32 فندقاً مغلقاً منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء.

يذكر أن الحكومة الروسية أصدرت قراراً بحظر الطيران لمدينة شرم الشيخ، بعد سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت، فى سيناء أكتوبر 2015، ما تسبب فى سقوط ضحايا.

وتمثل السياحة الروسية %50 من إجمالى الوفود التى تزور مصر سنوياً، وقال يحيى راشد، وزير السياحة، فى تصريحات سابقة، إن إجمالى أعداد السائحين الذين زاروا مصر منذ بداية العام، وحتى مطلع نوفمبر الماضى، 4 ملايين سائح.

وأضاف لـ”المال، أن المصريين والعرب أكثر الجنسيات توافداً على المدينة خلال فترة العيد، مشيراً إلى أن هناك جنسيات أخرى من لبنان، وأوكرانيا، وكازاخستان، وإيطاليا.

ولفت سليمان إلى أن هناك زيادة فى أسعار الإقامة بفنادق شرم الشيخ، لكن بنسب متفاوتة، حسب مدة الإقامة ومستوى الخدمة المقدم بالفندق.

من جانبه قال مصدر بجمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن إشغالات فنادق الغردقة ترتفع خلال فترة العيد لتصل إلى %90، لزيادة حجم الإقبال من المصريين والعرب على قضاء إجازاتهم بها، لافتاً إلى أن الأسعار متفاوتة حسب كل فندق.

وقال طارق شلبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن حجوزات العيد ترفع الأشغال فى فنادق مرسى علم لـ %80 بدلاً من %35 فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن هناك إقبالًا من المصريين على منطقة مرسى علم بسبب هدوئها.

وأضاف شلبى أن الفنادق طرحت أسعاراً خاصة، وغير مرتفعة للسائح المصرى، لقضاء إجازة العيد بمرسى علم، متابعاً أن الأسعار تتفاوت من فندق لآخر، لكن المتوسط يتراوح بين 300 إلى 400 جنيه للفرد، فى الليلة الواحدة شامل الـ3 وجبات، والمشروبات.

وأكد شلبى أن أبرز الجنسيات التى تتوافد على المدينة فى الوقت الحالى من ألمانيا، وإيطاليا، والتشيك، وبولندا، وبلجيكيا، أما السوق الفرنسي؛ فيأتى منه أعداد قليلة تمثل نسبة %6 من إجمالى الوافدين.

وتشهد مدينتى الإسكندرية، ومرسى مطروح رواجاً سياحياً خلال موسم العيد، وتصل نسب الحجوزرات فيهم إلى %100، تبعاً لما ذكره مصدر بغرفة الفنادق بمدينتى الإسكندرية ومرسى مطروح.

وتابع: “أغلب السياح المتواجدين من المصريين، مؤكداً أن الفضل فى انتعاش الحركة السياحية للمدينتين خلال الفترة الراهنة، يعود إلى انتهاء فترة الامتحانات الدراسية، وارتفاع درجات الحرارة، ورغبة المصريين فى قضاء أوقات ممتعة خلال العيد على الشواطئ.

ولفت المصدر إلى أن أسعار الإقامة فى الفنادق شهدت زيادة طفيفة، مقارنة بالعام الماضى، وكانت محافظة مرسى مطروح استقبلت 29 رحلة طيران شارتر، قادمة من أوكرانيا، وإيطاليا خلال الشهرين الماضيين.

وأكد مدير عام إحدى الفنادق بالقاهرة، أن فنادق العاصمة لن تشهد زيادة كبرى فى معدل الإشغال خلال فترة العيد، نظراً لتفضيل المصريين والعرب اللجوء إلى المناطق الشاطئية، لا سيما فى العين السخنة، لقربها من القاهرة.

ولفت إلى أن الحفلات التى تنظمها بعض الفنادق تسهم فى إنعاشها، لكن ليست بنسب كبيرة، وأن هناك حفلات تقام فى مدن أخرى مثل الساحل الشمالى.

من جانبه، أكد ثروت عجمى، المستشار السياحى لغرفة الشركات بالصعيد، أن نسب الإشغال ضعيفة فى مدن السياحة الثقافية، ولا تتعدى الـ %4 فى الوقت الراهن، لافتاً إلى أن فنادق الأقصر وأسوان لن تشهد زيادة فى نسب الإشغال خلال العيد.

وتتنافس المواقع المتخصصة فى التسويق للعروض السياحية على طرح برامج محفزة للسفر داخل مصر وخارجها، وبأسعار مميزة، من أبرز المواقع التى تقوم بهذا الشان موقع “Travel yalla” ، وقبل قدوم عيد الأضحى طرح الموقع العديد من العروض المميزة لزواره.

فعلى سبيل المثال طرح الموقع العديد من العروض السياحية خلال هذه الفترة لمدينة شرم الشيخ، وتراوحت أسعار الإقامة فى فنادق المدينة بين 400 – 2400 جنيه للفرد، وتختلف هذه الاسعار وفقاً لمدة الإقامة، وعدد الوجبات ومستوى الخدمة بالفندق.

أما مدينة الغردقة فتراوحت الأسعار التى طرحها الموقع بين 500 – 2600 جنيه للفرد، وتختلف هذه الاسعار وفقاً لمدة الإقامة، عدد الوجبات ومستوى الخدمة بالفندق.

وعن العروض السياحية الخاصة بمدينة العين السخنة، تراوحت الأسعار بين 450_ 2700 جنيه للفرد، وتختلف الأسعار وفقاً لمدة الإقامة، وعدد الوجبات ومستوى الخدمة بالفندق.

وفى مدينتى الأقصر وأسوان تفاوتت الأسعار بين 1150 – 3900 جنيه للفرد، وتختلف وفقاً لمدة الأقامة، برنامج الرحلة.

عن العروض السياحية لمدينة الإسكندرية تفاوتت الأسعار بين 450 – 2000 جنيه للفرد، وتختلف الأسعار وفقاً لمدة الإقامة، وعدد الوجبات، ومستوى الخدمة بالفندق.