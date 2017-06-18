العيد يدفع المالية للتعجيل بطرح أذون وسندات الخزانة

أعلنت وزارة المالية المصرية أنها ستعجل موعد طرح أذون وسندات الخزانة، نظراً لعطلة عيدالفطر المبارك، موضحة أنها ستدشن أذون خزانة آجال 182، 364 يوماً، وسندات أجل 7 سنوات (إعادة فتح) يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت الوزارة، على موقعها الإلكتروني اليوم، أنها ستصدر أذون خزانة أجل 91، 273 يوماً وسندات أجل 3 سنوات (إعادة فتح) الخميس المقبل، وكان من المستهدف إصدارها الأسبوع المقبل لكن إجازة عيد الفطر دفعتها للتبكير بالطرح.

وتصدر وزارة المالية كل أسبوع 4 عطاءات من أذون الخزانة يومي الخميس والأحد، كما تطرح مزادًا لسندات الخزانة يوم الاثنين من كل أسبوع.

كانت وزارة المالية، أعلنت عن جدول إصدارات أدوات الدين للربع الرابع (أبريل – يونيو) من العام المالي الجاري 2016-2017، بقيمة 342 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة، إلى أنها ستعتمد على إصدار أذون الخزانة بصورة رئيسية بنسبة تزيد عن 94% من إجمالي القيمة المصدرة خلال تلك الفترة، لتبلغ 321.5 مليار، موزعة بين أذون أجل 91 يومًا، 182 يوما، 273 يوما، 364 يوما، فيما تصدر سندات خزانة متوسطة وطويلة الأجل بواقع 21.5 مليار جنيه بآجال 3، 5، 7، 10 سنوات.

وأوضحت المالية أنها ستصدر أوراقا مالية بشكل كبير فى شهر مايو بقيمة 123.5 مليار جنيه، وبنحو 98.95 مليار جنيه خلال أبريل المقبل، والقيمة نفسها في شهر يونيو.