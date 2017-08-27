العيد يدفع المالية لتعجيل طرح أدوات الدين

هبة محمدقالت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني اليوم، إنها ستعجل موعد طرح أذون وسندات الخزانة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بدلا من إصدارها أيام الخميس والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل.وأوضحت الوزارة أن عطلة عيد الأضحى المبارك دفعتها للتبكير بالطرح، مشيرة إلى أنها ستدشن سندات أجل ٣



هبة محمد

قالت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني اليوم، إنها ستعجل موعد طرح أذون وسندات الخزانة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بدلا من إصدارها أيام الخميس والأحد والإثنين من الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة أن عطلة عيد الأضحى المبارك دفعتها للتبكير بالطرح، مشيرة إلى أنها ستدشن سندات أجل ٣ سنوات (إصدار جديد _ التسوية النقدية) يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت أنها ستطرح سندات خزانة أجل ٧ سنوات “إعادة فتح”،”التسوية النقدية” يوم الأربعاء أيضا، كما ستصدر أذون خزانة آجال 91، 182، 237و 364 يوماً، يوم الأربعاء المقبل.

وتصدر وزارة المالية كل أسبوع 4 عطاءات من أذون الخزانة يومي الخميس والأحد، كما تطرح مزادا لسندات الخزانة يوم الإثنين من كل أسبوع.