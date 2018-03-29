العواصف تتسبب بفصل التيار عن محطات توشكى وشرق العوينات

عمر سالمأعلن مركز التحكم القومى، أن سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية التي اجتاحت البلاد، أدى إلى فصل الدائرة توشكى 2/ ميديكوم 220 ك.ف، وانسحاب الجهد عن محطات توشكى 1، 2 وشرق العوينات.وأضاف المركز، فى بيان له، اليوم الخميس، أن فرق الطوارئ أفادت بوجود التواء وسقوط عدد من الأعمدة والأبراج وانقط

عمر سالم

أعلن مركز التحكم القومى، أن سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية التي اجتاحت البلاد، أدى إلى فصل الدائرة توشكى 2/ ميديكوم 220 ك.ف، وانسحاب الجهد عن محطات توشكى 1، 2 وشرق العوينات.

وأضاف المركز، فى بيان له، اليوم الخميس، أن فرق الطوارئ أفادت بوجود التواء وسقوط عدد من الأعمدة والأبراج وانقطاع تغذية 35 ميجاوات عن محطات توشكى 1، 2 وشرق العوينات.

وتم العمل على تدبير التغذية البديلة وتوفير المولدات الديزل للمنشآت الحيوية لحين إصلاح الأبراج والأعطال السابقة، وجارى العمل على حصر الخسائر والتلفيات.

ويهيب قطاع الكهرباء المواطنين بالابتعاد عن المهمات الكهربائية حرصاً على سلامتهم، خاصةً فى ظل سوء الأحوال الجوية الطارئة التى تمر بها البلاد.

وأكد القطاع على استقبال الخط الساخن (121) للابلاغ عن أية أعطال على مستوى الجمهورية، وتقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال فى أسرع وقت ممكن.