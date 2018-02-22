العنف والإنسان.. في آخر أيام القاهرة الأدبي

علي راشد أقيم أمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الأدبي في دورته الرابعة إطلاق كتاب "العنف والإنسان" للكاتب الألماني يورج بابروفسكي، والصادر بترجمة الدكتورة علا عادل عن دار "صفصافة" للنشر والتوزيع. وكان إطلاق الكتاب بمعهد جوتة الألماني، بحضور محمد البعلي مدير المهرجان ومدير صفصافة، وبابروفسكي، ومترجمة

علي راشد



أقيم أمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الأدبي في دورته الرابعة إطلاق كتاب “العنف والإنسان” للكاتب الألماني يورج بابروفسكي، والصادر بترجمة الدكتورة علا عادل عن دار “صفصافة” للنشر والتوزيع.

وكان إطلاق الكتاب بمعهد جوتة الألماني، بحضور محمد البعلي مدير المهرجان ومدير صفصافة، وبابروفسكي، ومترجمة الكتاب وأدار الحوار الكاتب الصحفي محمد شعير، كما أقيم اليوم أيضا لقاء مع الكاتب والمترجمة بكلية الألسن، جامعة عين شمس.

استهل إطلاق الكتاب الناشر محمد البعلي قائلا: “إن يورج بابروفسكي مؤلف ومؤرخ ألماني يتنقل في كتابه بين الكتابة الأدبية والفلسفية والتاريخية والسيكولوجية لاكتشاف جذور العنف، ومهرجان القاهرة الأدبي قدم مجموعة من الفعاليات منذ انطلاقه يوم السبت الماضي ومن المقرر ختامه اليوم الخميس، متلقيا دعما من معهد جوتة ووزارة الثقافة وجامعة عين شمس ومن غيرها الجهات الثقافية”.

وبدأ الكاتب محمد شعير حديثه مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة انتشرت الكثير من العناوين والإصدارات التي تتناول العنف كما أن عددا من الكتب التي ستصدر مستقبلا أعلن البعض أنها تتناول موضوع العنف، لافتا إلى أن الأمر ليس صدفة بل إنه سؤال العنف الذي لم يتم طرحه من قبل أصبح سؤالا هاما في السنوات الأخيرة وربما كانت ثورات الربيع العربي سببا في طرح أسئلة لم نكن نطرحها من قبل، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي منحت من لا صوت له أن يكون له صوت ليعبر به.

وأكد الكاتب يورج بابروفسكي، مؤلف الكتاب، أن العنف خبرة لا يمكن نسيانها خاصة بالنسبة للضحية، وأحيانا لا ينساها من يقدم على الفعل، إلا أن الجميع تساءل من أين يأتي العنف، ولم يسأل أحد من أين يأتي الحب مثلا، على الرغم من أن الاثنين يأتيان لوجود الإنسان وطبيعته، لذلك ركز في كتابه على مناقشة كيفية التعامل مع العنف.

ولفتت المترجمة د. علا عادل، إلى أن ترجمة الكتب الأدبية يكون التحدي فيها لنقل نفس أسلوب الكاتب وصوره الأدبية، وهذا الأمر ينطبق أيضا على الكتب غير الأدبية بالإضافة إلى أهمية الدقة في المصطلحات وهذا الكتاب كان يحتاج لمزيد من البحث والتحقيق في تلك المصطلحات وأسماء المدن والبلاد وغيرها حتى لا يحدث أي خلل فيه.