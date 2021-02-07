سيـــاســة

العنف ضد المرأة والأحوال الشخصية أبرزها.. 3 قوانين لها الأولوية فى البرلمان

خلال الأيام المقبلة
ياسمين فواز 10:27 ص, الأحد, 7 فبراير 21 10:27 ص, الأحد, 7 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت النائبة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان أن هناك عددا من القوانين التى لابد أن تكون لها الأولوية للإصدار من جانب مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

وأشارت عضوة البرلمان فى تصريحات لها اليوم، إلى أن هذه القوانين هى قانون العنف ضد المرأة وقانون الأحوال الشخصية وقانون منع زواج الأطفال.

اقرأ أيضا  النيابة العامة تقررحبس المتهم مالك العقار المحترق في كرداسة

وشددت علي أننا فى حاجة ضرورية لإصدار هذه القوانين خصوصا فى ظل زيادة نسبة الطلاق فى مصر وزيادة حالات العنف والتحرش ضد المرأة.

وأكدت عضو اللجنة التشريعية في البرلمان أن مثل هذه القوانين تعتبر مكملة للدستور ، خاصة أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

اقرأ أيضا  وزيرة التضامن الاجتماعي : إعفاء المسنين فوق 70 سنة من مصروفات المواصلات

وتابعت: تنص المادة 53 من الدستور أيضا على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

مخاوف إسرائيلية من إصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين كبار

أيمن عزام 12:41 ص, الأحد, 7 فبراير 21

الخارجية : اختيار مصر للعام الثالث على التوالي عضواً بهيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2021

سمر السيد 9:22 م, السبت, 6 فبراير 21

السيسي: نثق بقدرة الاتحاد الأفريقي في دفع مساعي التوصل لاتفاق يحفظ حقوق مصر المائية

حسين القباني 9:11 م, السبت, 6 فبراير 21

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

أحمد اللاهوني 8:46 م, السبت, 6 فبراير 21

الأكاديمية العربية: هناك تعاون وثيق مع مؤسسات الدولة المصرية

معتز محمود 8:16 م, السبت, 6 فبراير 21

وكيل إسكان البرلمان يفجر مفاجأة بشأن كوبري المنطقة الأثرية بمصر الجديدة

ياسمين فواز 5:08 م, السبت, 6 فبراير 21