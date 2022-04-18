

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الأثنين 18-4-2022 الموافق 17 رمضان،وتراوحت الطماطم بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والفلفل الرومي 15جنيها ، والباذنجان العروس والباذنجان الرومي 10جنيهات، والخيار 14جنيها،والعنب الأحمر 60جنيها طبقا لتجار في أسواق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تراوح سعر عداية الطماطم بسوق العبور بين 100 جنيها إلي150 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 8 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة 4 جنيهات ، والباذنجان العروس 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلي أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات و حزمة البقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير نصف جنيه، والبسلة والفاصوليا 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 30 جنيها ، والخيار 14 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الفلفل الأحمر 35 جنيها ، والفلفل الحامي 25 جنيها ، والكوسة 8 جنيهات ،البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والفلفل الرومي 15 جنيها ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 25 جنيها إلي 45 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس سجل 10 جنيهات،والباذنجان الأبيض 18 جنيها ، والباذنجان الملون 20 جنيها،و الجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 20 جنيها للكيلو ، والليمون 16 جنيها .

وأوضح التجار إلي أن سعر الجوافة تأرجح من 7.5 إلى 11.5 جنيه،والفراولة 7.5 جنيه ،الموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيهات، والموز المستورد 10إلي 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والتفاح الأحمر 17 جنيها، التفاح الإيراني 17.5 جنيه،والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي 35 جنيها للكيلو .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ،والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود الجديد ب40 جنيها عنب كرمسون 60 جنيها ، والعنب الأحمر 50 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها،البرتقال أبو سرة 10 جنيهات،واليوسفي 12 جنيها،والبرتقال البلدي 5 جنيهات .

