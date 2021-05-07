العنب بـ35 جنيهًا.. أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 7 مايو 2021

شهدت أسعار الفاكهة معدلاتها المرتفعة، اليوم الجمعة في مصر 7-5-2021 الموافق 25 من شهر رمضان المبارك، وسجلت أسعار العنب 35 جنيهًا، والخوخ 17 جنيهًا، والجوافة من 17.5 جنيه إلى 20 جنيهًا، والبرتقال اليوسفي 12 جنيهًا، والتفاح الأصفر 25 جنيهًا، والتفاح الأحمر من 18 جنيهًا إلى 25، والموز البلدي 10 إلى 12 جنيهًا، والموز المستورد الاكوادوري بـ20 جنيهًا.

وأوضح التجار أن البطيخ تراوح من 25 إلى 30 جنيهًا للواحدة، والبرقوق بمختلف ألوانه من 25 جنيهًا إلى 30 للكيلو، والكانتالوب تراوح من 5 جنيهات إلى 7.5 للكيلو، واليوسفي الصيني 7.5جنيه للكيلو.

ونوه التجار بأن البرتقال أبوسرة سجل 25 جنيهًا، والبرتقال البلدي من 3.5 إلى 6 جنيهات، والبرتقال اليوسفي البلدي من 7.5 جنيه إلى 12 جنيهًا، والجوافة تراوحت من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، والرمان 20 جنيهًا للكيلو.

وأفاد التجار بأن سعر الأفوكادو تراوح من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو، والكيوي 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو، وجنيه للواحدة، والحرنكش 15 جنيهًا للكيلو، والبلح الجاف من 10 إلى 30 جنيهًا، والبلح الرطب 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الكيوي: 20 جنيهًا للكيلو

الموز المستورد: 20 جنيهًا

الموز البلدي: 10 جنيهات

الجوافة: 17.5 جنيه

العنب الأحمر: 25 جنيهًا

التفاح الأخضر: 25 جنيهًا

التفاح الأحمر: 25 جنيهًا

الأناناس: 35 جنيهًا

الأفوكادو: 35 جنيهًا

الكانتالوب: 7.5 جنيه

الخوخ: 12 جنيهًا

البرتقال اليوسفي: 12 جنيهًا

البرتقال أبوسرة: 25 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

وواصلت أسعار الفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة الجمعة، وتراوح سعر الخوخ من 11 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، والبلح الجاف 7 جنيهات إلى 15 جنيهًا، والفراولة 4 إلى 6 جنيهات، والموز البلدي من 4 إلى 8 جنيهات.

وأضاف تجار بسوق العبور العبور لتجارة الجملة أن سعر البرتقال أبو سرة تراوح من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، والبرتقال البلدي 3 إلى 4 جنيهات، والبرتقال اليوسفي 8 جنيهات، والعنب الأحمر 10 جنيهات إلى 15 للكيلو، والرمان 10 جنيهات للكيلو، والبطيخ 10 جنيهات للواحدة، والكانتالوب 4.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر التفاح المصري 10 إلى 14 جنيهًا، والتفاح المستورد 20 جنيهًا، والجوافة من 13 إلى 16 جنيهًا.

يذكر أنه مع حلول شهر رمضان المبارك تزداد وتيرة شراء الخضراوات والفاكهة في الأسواق؛ لتلبية متطلبات وجبتي الإفطار والسحور، في ظل النظام الغذائي الرمضاني.

ومن أهم الفواكه التي يقبل عليها الصائمون لعمل العصائر أو يتم تناولها فريش هي الفراولة والبرتقال والجوافة والكانتالوب والبطيخ وغيرها.