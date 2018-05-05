العناني:70% حجم إنجاز أعمال المتحف المصري الكبير

نقل 43 ألفا و257 قطعة أثرية حتى الآن للمتحفدعاء محمود:قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن حجم إنجاز الأعمال الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير تصل إلي 70% في الوقت الحالي، متابعا أنه منذ عامين كان حجم إنجاز الأعمال لا يتعدي الـ20%. وأكد العناني في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي ال

نقل 43 ألفا و257 قطعة أثرية حتى الآن للمتحف



دعاء محمود:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن حجم إنجاز الأعمال الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير تصل إلي 70% في الوقت الحالي، متابعا أنه منذ عامين كان حجم إنجاز الأعمال لا يتعدي الـ20%.

وأكد العناني في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لآثار توت عنخ آمون والذي ينظمه المتحف المصري الكبير علي مدار 3 أيام، أنه حتي الآن تم نقل نحو 43 ألفا و257 قطعة أثرية للمتحف الكبير منها 4 آلاف و549 قطعة من مجموعة الملك توت عنخ آمون، وباقي القطع الخاصة بالمجموعة متواجدة في المتحف المصري بالتحرير.

وأوضح أن نقل آخر قطعة من المجموعة ستكون قبل الافتتاح، وذلك حتي لا نحرم زوار متحف التحرير منها وفق قوله، مشيرا إلي أنه سيتم وضع قطع أثرية منها صان الحجر ويويا وتويا بعد الانتهاء من نقل أثار الملك الذهبي.

