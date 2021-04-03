العناني: 2 مليار جنيه تكلفة متحف الحضارة بالفسطاط حتي الآن

أكد أن استقبال الرئيس لموكب المومياوات الملكية رسالة للعالم.

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، أن متحف الحضارة في الفسطاط تبلغ تكلفته حتي الآن 2 مليار جنيه.

وأوضح أن العمل الذي شاهده العالم أجمع كان له تفاصيل كثيرة، مضيفا : “أنا بتشرف بالعمل مع هذا الجيل في قطاع الآثار”.

وقال العناني ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد:

احنا تعبنا قوي عشان يخرج العمل بالشكل الجميل ده ، واصحاب ابني بيتكلموا معاه في المومياوات وده المطلوب أن الأطفال يعرفوا حضارة بلدهم.

واضاف العناني ، أنه سعيد بحالة الجدل التي حدثت على مدار 3 أيام حتي يتم في النهاية النظر لأهمية العمل الذي شاهده العالم أجمع.

وأكد أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لموكب المومياوات الملكية رسالة للعالم.

