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العناني: 2 مليار جنيه تكلفة متحف الحضارة بالفسطاط حتي الآن

أكد أن استقبال الرئيس لموكب المومياوات الملكية رسالة للعالم.
محمد مجدي 10:35 م, السبت, 3 أبريل 21 10:35 م, السبت, 3 أبريل 21

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أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، أن متحف الحضارة في الفسطاط تبلغ تكلفته حتي الآن 2 مليار جنيه.

وأوضح أن العمل الذي شاهده العالم أجمع كان له تفاصيل كثيرة، مضيفا : “أنا بتشرف بالعمل مع هذا الجيل في قطاع الآثار”.

وقال العناني ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد:
احنا تعبنا قوي عشان يخرج العمل بالشكل الجميل ده ، واصحاب ابني بيتكلموا معاه في المومياوات وده المطلوب أن الأطفال يعرفوا حضارة بلدهم.

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واضاف العناني ، أنه سعيد بحالة الجدل التي حدثت على مدار 3 أيام حتي يتم في النهاية النظر لأهمية العمل الذي شاهده العالم أجمع.

وأكد أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لموكب المومياوات الملكية رسالة للعالم.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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