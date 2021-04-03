العناني: 15 مليار جنيه تكلفة المتحف الكبير والتحضير لإحتفالية ضخمة بمشاركة مذيع عالمي

قال إن الدولة تدعم الآثار بشكل كبير

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن تكلفة إقامة المتحف الكبير تصل إلي 15 مليار جنيه ، وهي دعم مباشر من الدولة ، قائلا: “الدولة تدعم الآثار بشكل كبير أنا معنديش موارد من 2011”.

وقال العناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إنه يتم الاعداد لتنظيم احتفالية كبري للمتحف الكبير كما سيتم توجيه دعوة لأجانب و عرب و مصريين و الاستعانة بمذيع عالمي مشهور.

وأضاف العناني ، أنه يتابع الأوضاع العالمية في ظل تفشي فيروس كورونا في دول العالم قبل الإعلان عن موعد الاحتفالية الكبري للمتحف الكبير.