العناني يندب معاونا له لتطوير خدمات المواقع الأثرية والمتاحف

دعاء محمود أصدر الدكتور خالد العناني وزير الاثار قرارا بندب ايمن سعيد عبد المحسن للعمل في منصب معاون وزير الاثار لتطوير الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف، و الذي كان يشغل منصب مدير متحف الاطفال بمشروع المتحف الكبير. و يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تمكين ال

دعاء محمود



أصدر الدكتور خالد العناني وزير الاثار قرارا بندب ايمن سعيد عبد المحسن للعمل في منصب معاون وزير الاثار لتطوير الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف، و الذي كان يشغل منصب مدير متحف الاطفال بمشروع المتحف الكبير.

و يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تمكين الشباب من أبناءها والعمل على تأهيلهم وتدريبهم بصفة مستمرة لترقي المناصب القيادية في المستقبل.

ويتولى معاون الوزير الجديد مهام وضع الآليات والرؤى المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين بمختلف المواقع الاثرية والمتاحف، والعمل على تطوير أدوات ومواد العرض الخاصة بالمواقع والمتاحف الاثرية، الي جانب إعداد خطط لإدارة وتطوير منظومة العمل داخل تلك المواقع والمتاحف على مستوى الجمهورية .

يذكر أن عبد المحسن قد حصل على درجة الماجستير في مجال علم المتاحف والإدارة الثقافية من كلية العمارة جامعة ارسطو بمدينة سالونيك باليونان في فبراير 2016، وعمل بمتحفي الآثار والفن المعاصر بذات المدينة، كما شارك بعدد من المعارض الدولية والدورات التدريبية في عدد من الدول منها اليابان والدنمارك وقبرص والسويد وتركيا والأردن.