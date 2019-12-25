استثمار

“العناني” يلتقي قيادات المجلس الأعلى للآثار لمتابعة سير الأعمال فى المشروعات الجارية

مناقشة مشروعات تطوير الخدمات السياحية بالمناطق والمتاحف الأثرية للنهوض والارتقاء بها لتنشيط السياحة الثقافية
دعاء محمود 3:29 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19 3:29 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

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اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس الثلاثاء بقيادات المجلس الأعلى للآثار بمقر الوزارة بالزمالك؛ وذلك لمتابعة مستجدات سير الاعمال بالمشروعات الاثرية الجارية ومناقشة آليات العمل في الفترة المقبلة للالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مشروعات تطوير الخدمات السياحية بالمناطق والمتاحف الأثرية للنهوض والارتقاء بها لتنشيط السياحة الثقافية التي تعد من الانماط السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية والتي تجذب شرائح مختلفة من السائحين من جميع أنحاء العالم.

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بقلم دعاء محمود

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