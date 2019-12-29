العناني يلتقي برؤساء الغرف السياحية لمناقشة خطط تطوير القطاع.. مساء اليوم

أعلن حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ، أن وزير السياحة و الآثار الدكتور خالد العناني سيلتقي مساء اليوم مع رؤساء الغرف السياحة وذلك لمناقشة خطة القطاع خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بالمنتج السياحي و زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأضاف في تصريحات صحفية له، أن لديه عدة مطالب سيقدمها الوزير، أبرزها وضع آلية لتنفيذ الشباك الموحد أمام المستثمر لتسهيل الإجراءات و القوانين مع توحيد الجهة المختصة للتعامل مع المستثمر.

وأكد على أهمية التباحث حول دور المكاتب السياحية التابعة لهيئة تنشيط السياحة في الخارج، مشددا علي ضرورة تطويرها و إعادة هيكلتها لتقديم الدور اللازم للترويج السياحي.

وطالب بأن يكون لهيئة التنشيط مكاتب خارجية في الـ ١٠ أسواق الكبرى المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتاً إلي أنه سيطالب الوزير بتحقيق العدالة الضربية ما بين شركات السياحة العاملة في السوق والشركات التي يتم الحجز عليها من خلال الاون لاين وليس لها مقر في مصر.

تشكيل مجموعة وزارية سياحية يسهم في حل مشاكل الصناعة

كما أشاد الشاعر بقرار تشكيل المجموعة الوزارية السياحية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على غرار المجموعة الاقتصادية ، للنهوض بقطاع السياحة، مؤكدا ان هذا القرار يعكس الدعم القوي الذى توليه الدولة حاليا للصناعة.

وأضافأن المجموعة السياحية ستساهم فى حل العديد من المشكلات الناتجة عن تداخل الوزارات والجهات المعنية مع القطاع، معربا عن تفاؤله بالمرحلة القادمة لصناعة السياحة.