العناني يفتتح ورشة عمل لمنع الاتجار غير المشروع في الآثار

دعاء محمود افتتح خالد العناني، وزير الآثار صباح اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان "مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية" في ظل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 واتفاقية لاهاي عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية، في أثناء النزاع المسلح، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بال

دعاء محمود

افتتح خالد العناني، وزير الآثار صباح اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان “مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية” في ظل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 واتفاقية لاهاي عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية، في أثناء النزاع المسلح، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة.

خلال كلمته التي ألقاها أثناء مراسم الافتتاح أعرب العناني عن كامل تقديره لمنظمة اليونسكو، ودورها في إعداد الورشة المهمة، وغيرها من الخطوات الجادة التي تتخذها في سبيل حماية الآثار والممتلكات الثقافية والتراثية.

كما ألقى الضوء على الطفرة الكبيرة التي شهدتها الوزارة في الآونة الأخيرة في مجال استرداد الآثار المنهوبة، وتضافر جهودها مع الجهات المعنية في مجال العمل الآثري، وعقد الاتفاقيات الدولية بما يضمن منع الإتجار غير الشرعي للآثار والممتلكات الثقافية للبلاد.