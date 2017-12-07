العناني يشهد عرض 3 قطع أثرية لأول مرة بمتحف التحرير

دعاء محمود شهد خالد العناني وزير الآثار العرض الأول للمعرض المؤقت الذي سينظمه المتحف أسبوعيا لتسليط الضوء علي 3 قطع أثرية من مقتنيات المتحف، حيث تم وضع القطع في مدخل المتحف المصري و أوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف أن هذه القطع فريدة لم يتم عرضها من قبل لانها مخزنة في البدروم وتم تغ

دعاء محمود

شهد خالد العناني وزير الآثار العرض الأول للمعرض المؤقت الذي سينظمه المتحف أسبوعيا لتسليط الضوء علي 3 قطع أثرية من مقتنيات المتحف، حيث تم وضع القطع في مدخل المتحف المصري

و أوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف أن هذه القطع فريدة لم يتم عرضها من قبل لانها مخزنة في البدروم وتم تغير مكان عرضها داخل المتحف بما يتناسب مع قيمتها وأهميتها الاثرية اما القطعة الثالثة فستكون من القطع المستردة.

من جانبها قالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري، إن القطع المقرر عرضها هذا الاسبوع عبارة عن نقش من الجرانيت الوردى من معبد إيزيس فى بهبيت الحجارة و التي استردته وزارة الآثار من سويسرا فى يناير 2017، ورأس للملك سنوسرت الرابع من عصر الإنتقال الثانى، الأسرة 16 عثر عليها بخبيئة الكرنك فى الأقصر وكانت في مخزن 17 بالطابق الأرضى للمتحف، بالإضافة إلى قناع للملك حور يعود لعصر الأسرة 13و التي عثر عليه فى مقبرته بدهشور ومعروضه في رواق 32 بالطابق العلوى للمتحف.