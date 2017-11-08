العناني يشارك في الملتقى الأول لآثار السعودية

دعاء محمود يشارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الأربعاء في جلسة حوارية تحت عنوان: "التجارب الدولية في الآثار"، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الأول لآثار المملكة العربية السعودية المقام بمدينة الرياض والذي تنظمه هيئة السياحة والتراث الوطني في المملكة. ويحضر الجلسة الدكتور زاهي حواس رئيس الجلسة

دعاء محمود

يشارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الأربعاء في جلسة حوارية تحت عنوان: “التجارب الدولية في الآثار”، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الأول لآثار المملكة العربية السعودية المقام بمدينة الرياض والذي تنظمه هيئة السياحة والتراث الوطني في المملكة.

ويحضر الجلسة الدكتور زاهي حواس رئيس الجلسة والدكتور محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية، ولينا مظهر وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية ورولا معايعة وزير السياحة والآثار بدولة فلسطين ومروان دماج وزير الثقافة بالجمهورية اليمنية.

وستشهد فعاليات المؤتمر محاضرة يلقيها د. العناني تبلور أهم المشاريع القومية لوزارة الآثار، وما تم افتتاحه مؤخراً من متاحف للآثار في مختلف أنحاء جمهورية مصر وأبرزهم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية ومتحف كوم أوشيم بالفيوم.

كما سيتم عرض خطة الوزارة لافتتاح المزيد من المتاحف في الفترة المقبلة ومنها متحف سوهاج ومتحف آثار مطروح، كما سيلقي الضوء على أهم المشاروع القومية التى تعمل عليها الوزارة حالياً ومن بينها المتحف المصري الكبير بميدان الرماية والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وقد بدأت فعاليات الملتقى أمس الثلاثاء والتي تستمر لمدة 3 أيام ويشارك فيه وفود من 36 دولة عربية وأجنبية، يتناولون فيه عددا من الفعاليات التراثية والثقافية وورش العمل.

كما يقدم الملتقى أوراقاً علمية وبحثية تغطي الفترات التاريخية منذ ما قبل التاريخ وحتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري.

وشهدت الجلسة الافتتاحية تكريم 140 مواطنا ومواطنة سعوديين تعاونوا مع الدولة في إعادة قطع أثرية والمحافظة على التراث الحضاري للمملكة.