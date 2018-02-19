العناني يدافع عن إرسال مقتنيات الملك توت للخارج

دعاء محمود: دافع الدكتور خالد العنانى، وزير الدولة لشئون الآثار، عن إرسال 166 قطعة أثرية من مقتنيات الملك توت عنخ أمون فى معرض للخارج، مؤكداً اتخاذه كافة الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على القطع وزيادة الدخل القومى للبلاد. واعتبر العنانى الهجوم على المعرض أمر غير مفهوم، خاصة أن الوزارة أعلنت ف

دعاء محمود:

دافع الدكتور خالد العنانى، وزير الدولة لشئون الآثار، عن إرسال 166 قطعة أثرية من مقتنيات الملك توت عنخ أمون فى معرض للخارج، مؤكداً اتخاذه كافة الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على القطع وزيادة الدخل القومى للبلاد.

واعتبر العنانى الهجوم على المعرض أمر غير مفهوم، خاصة أن الوزارة أعلنت فى الجريدة الرسمية عن المعرض منذ أكثر من 45 يوما، وتحملت ما يعادل 250 ألف جنيه للجريدة لنشر جميع التفاصيل بالقطع وصورها.

وأضاف العنانى فى لقاء مع عدد محدود من الصحفيين، أن مجلس الوزراء وافق على إقامة المعرض فى أمريكا بعد التأكد من وجود خطاب ضمان حكومى من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها مسئولة عن حماية الآثار عند السفر إليها.

وأكد الوزير أن الوزارة تعاقدت مع شركة تأمين محلية لتأمين الآثار، إضافة إلى وجود ضابط من شرطة السياحة يسافر 15 يوما مع المعرض ليطمئن تماما على عملية نقل وفتح وعرض الآثار.

وأضاف العنانى أن الوزارة ترسل «خبير أثري» لمرافقة القطع الأثرية ويتابع باستمرار حالة القطع ويكتب تقارير دورية عن حالتها، وفى حال حدوث أى خدش أو ما شابه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال الوزير إن أى قطع أثرية يتم إرسالها للخارج يتم إعداد تقرير بحالتها كما يتم تصويره من جميع الجوانب، متابعا أن لجان المعارض الخارجية تضم أعضاء من الوزارة وخارجها.

وعن المفاوضات التى تمت بين الوزارة ومنظم معرض توت عنخ آمون بأمريكا، قال الوزير إن الجانب الأخير طالب بضم التابوت الذهبى للملك والقناع وكرسى العرش وتمثال أنوبيس وبعض القطع النادرة للمعرض، وهو ما قوبل بالرفض تماما من قبل الوزارة.

وأكد العنانى أنه بعد عدة أشهر من المفاوضات طلب منظم المعرض ضم أحد التمثالين المزدوجين لـ«لكا» الأسود ليكون أيقونة المعرض فى أمريكا، إضافة إلى بعض القطع العادية من محتويات مجموعة الملك توت منها أوشابتى وقطع مجوهرات.

وأشار الوزير إلى أن القائمة المبدئية التى تقدم بها المعرض للوزارة حذفت نصفها؛ لأنها تندرج تحت بند القطع النادرة التى لا يجب أن تسافر إلى الخارج، موضحا أن المفاوضات بدأت منذ شهر يونيو 2016 واستمرت لمدة عام حتى تمت الموافقة عليها.

وأضاف أن وزارة التعليم العالى ابتكرت عبر مجموعة من الخبراء، بصمة لجميع الآثار المصرية، وتم البدء بالتطبيق على آثار توت عنخ آمون المسافرة للولايات المتحدة، موضحا أن أى قطعة يتم عمل ترميم لها قبل وبعد لتكون فى أكمل صورة من الصيانة والترميم.

وقال الوزير إن الشق المادى للمعرض كان فى البداية بمبلغ 2 مليون دولار ولكن تفاوضت لجنة المعارض بالوزارة حتى وصل العائد المادى من المعرض لنحو 5 ملايين دولار، قائلاً« كانوا بيضحكوا علينا فى المعارض سابقا».

وأضاف أنه تم الاتفاق مع مع المنظم للحصول على نسبة من أى تذكرة دخول للمعرض، موضحا أنه فى الماضى كانت الوزارة تحصل على نسبة من التذاكر الكاملة، وهو ما يعنى عدم الحصول على أى نسبة من نصف دخل تذاكر الدخول للمعرض؛ بسبب استبعاد تذاكر دخول الطلبة والمسنين والنقابات والأطفال والتى تحسب بنصف تذكرة.

وأشار إلى أن منظم المعرض وافق أيضاً على طلب الوزارة بالحصول على نسبة 10% من إيرادات مبيعات الهدايا والمنتجات التى يتم بيعها على هامش المعرض، مضيفا أن المعرض يعد بمثابة إطلاق حملات إعلانية عالمية مجانية لمصر، كما سيقوم المنظم بالدعاية للمعرض بصورة توت عنخ آمون مما يغير الصورة التى يروجها البعض بأن مصر غير آمنة.

وأكد الوزير أن عدد الزوار للمتحف المصرى خلال العام الماضى، بلغ نحو 2000 زائر حققوا إيرادات بلغت 54 مليون جنيه، تم خصم تكاليف الكهرباء والصيانة وشركة نظافة تبقى 30 مليون جنيه أى حوالى 2 مليون دولار فى حين أن معرض توت بمفرده سيجلب 10 ملايين دولار فى مدينة واحدة.

وتابع أنه خلال شهر مارس المقبل، سيتم إطلاق 3 معارض مرة واحدة فى تورنتو وسانت لويس وكاليفورنيا، وستكون الآثار متصدرة وسائل الإعلام العالمية، وهذا سيغطى على الصورة التى يريد الجميع تصديرها عن مصر أن بها إرهابا.

ولفت إلى أن معظم الدول العربية تشهد أحداث تحطيم وتكسير لآثارها، فى حين أن آثار مصر تخرج فى معارض للخارج، وهو ما يعنى أنها دولة مستقرة، إضافة إلى أن المعرض يجذب السائح العالمى على زيارة مصر ورؤية جميع آثارها.

وشدد الوزير على أن محتوى المعرض أقل بكثير من محتويات معارض سابقة تم إطلاقها فى أعوام ماضية، وهذا لا يعنى الاستخفاف بالآثار، لكنه دليل على عدم إرسال الوزارة لأى قطع نادرة للخارج.

وأشار العنانى إلى أن الوزارة رفضت مؤخراً عدة طلبات من دول صديقة؛ لإقامة معارض مجانية بدون عائد مادى، مشيراً إلى أن خروج الآثار بالمعارض يحافظ على تواجدنا بقوة وسط المتاحف والمؤسسات العالمية، والتى تتبادل المعارض فيما بينها، قائلاً «الآثار هى القوى الناعمة التى تجعل العالم كله يعرف مكانتنا».

وعن خطة الوزارة فى المعارض الخارجية، أكد الوزير أنه فى 18 مارس سيتم إطلاق معرض عن آثار الفاطميين فى تورونتو وهناك معرض فى يوم 21 مارس، فى سانت لويس فى أمريكا عن الآثار الغارقة، إضافة إلى معرض فى كاليفورنيا خلال نفس الشهر.

وأكد أنه سيتم الاتفاق على إطلاق معرض أثار إسلامية فى السعودية، خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الآثار هى قوة مصر الناعمة التى يجب استثمارها لتحسين الصورة الذهنية عنها، فالآثار لها دور سياسى خطير.

وقال وزير الآثار إن ما أثير حول وهمية اكتشاف مقبرة حتبت بالهرم، أمر خاطئ، فعلماء الآثار يبحثون عن المقبرة منذ عام 1905، مؤكدا أن المقبرة التى عثر عليها مؤخرا لـ «حتبت» مصنوعة من الطوب اللبنى بطبقة ملاط ولكن المقبرة الأساسية التى عثر على مقتنياتها قديما منذ أكثر من 109 أعوام وموجودة حالياً فى متحف برلين مرجح أن تكون فى ذات المنطقة وتكون بالحجر بالكامل.

وكشف العنانى عن أنه خلال شهرين سيتم الإعلان عن اكتشافات جديدة بمنطقة الهرم، مشيرا إلى أن مشروع تطوير الهرم يسير وفق جدوله الزمنى، ومن المقرر افتتاحه منتصف العام الجارى، متابعاً أنه تم منح 1600 تصريح للعاملين داخل المنطقة من بائعين وأصحاب الجمال والأحصنة، مشيرا إلى أن الهرم زاره 30 ألف مصرى خلال أسبوع واحد، موضحاً أن هناك أهمية لتوعية المواطنين بأهمية الأثر وكيفية التعامل معه.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، فى أبريل الماضى، على تقديم دعم مالى لوزارة الآثار، بمليار و72 مليون جنيه؛ بهدف الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية بمنطقة هضبة الأهرامات، واستراحة الملك فاروق، وقصر البارون، وقصر الكسان، وقصر محمد على بشبرا، والمعبد اليهودى، والمتحف اليونانى الرومانى.

وبدأ مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية عام 2009، وكان من المقرر الانتهاء منه فى 2012، لكن التعثرات المالية لوزارة الآثار، على مدى الأعوام الماضية، أدت إلى عدم الالتزام بالجدول الزمنى.



استلام التقرير المبدئى آخر الشهر.. والوزارة توضح حقيقة التجويف بمقبرته

أكد خالد العنانى وزير الآثار، أن ما أثير عن وجود تجويف بمسافة 15 مترًا فى مقبرة الملك توت غنخ أمون، على لسان البعثة العاملة بالمقبرة غير صحيح، موضحاً أن أعضاء البعثة على دراية كاملة بعدم الإعلان عن أى معلومات خاصة بالمقبرة دون موافقة اللجنة الدائمة للآثار.

أضاف العنانى أنه خلال شهر أبريل 2016، عملت البعثة المسح الردارى للمقبرة، ولم تجد حينها أى شئ، موضحاً أنه كان بمقدرته إغلاق الملف، وإنهاء العمل، لكنه فضل أن يقول العلم كلمته.

أوضح العنانى أنه التقى زاهى حواس، ورئيس البعثة الأجنبية، وممدوح الدماطى، وزير الآثار السابق، والاتفاق على استكمال أعمال المسح الردارى للمقبرة فى ظل المعطيات الحالية.

أكد العنانى أنه مع نهاية الشهر الماضى أجرى مسح ردارى، وبعد الانتهاء منه منذ 10 أيام، طالب العاملين على المسح بمنحهم شهر لعمل تطابق للمعلومات، لا سيما أنهم استخدموا 4 رادارات، لذا لا بد من تحليل البيانات قبل إرسال التقرير المبدئى.

شدد الوزير على أن أعضاء البعثة الإيطالية، نفوا التصريحات المنسوبة إليهم بوجود تجويف بالمقبرة، مشيراً إلى أنه مع نهاية الشهر الجارى استلام التقرير لدخوله اللجنة الدائمة، مرجعاً الاستعانة بلجان علمية لفحص التقرير المبدئى للبعثة.

يذكر أن الهدف من إجراء أعمال المسح الردارى، التأكد من صحة الافتراضات والآراء التى أثيرت فى الأعوام السابقة، بشأن وجود فجوات داخل المقبرة، ربما تؤدى للوصول لكشف أثرى جديد، ومدى صحة ما أعلنه عالم المصريات البريطانى، نيكولاس ريفز، عن وجود قبر الملكة نفرتيتى خلف جدران مقبرة توت عنخ آمون.