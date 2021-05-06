العناني يتلقى تقريرا للرقابة على المنشآت الفندقية واستعدادها للموسم السياحي الصيفي

تلقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار تقريراً مفصلاً عن استعدادات استقبال الموسم السياحي الصيفي وما تقوم به الوزارة للتأكد من مستوي جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة ومدي التزامها بتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وتطعيم العاملين بها.

وقامت الإدارة المختصة بالوزارة بفحص 207 منشآت فندقية و50 منشأة سياحية من مطاعم وكافيتريات سياحية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ومن جانبه، أكد مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن اجراءات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا تتم بشكل مكثف بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأشار إلى أنه سوف يتم في القريب العاجل الإعلان عن الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع بهاتين المحافظتين اللتان تستقبلان العدد الأكبر من السائحين في مصر لما تتمتعان به من أماكن مفتوحة وطبيعة خلابة وشمس دافئة وجو صحي مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة أشاد بها أكثر من 2.5 مليون سائح توافدوا الى مصر منذ عودة السياحة في يوليو الماضي وحتي الآن.