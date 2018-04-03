العناني يتفقد أعمال تطوير مواقع أثرية بينها قصر الأمير طاز

دعاء محمودتفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، صباح اليوم الثلاثاء، عدداً من الأماكن الأثرية للوقوف علي حالتها الراهنة ومتابعة أعمال التطوير بها. تضمنت تلك الزيارة قصر الأمير طاز، وزاوية الآبار ايديكن البندقداري، وقبة سنقر السعدي(التكية المولويه)، ومتحف جاير آندرسون، وجامع أحمد بن طولون.

دعاء محمود

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، صباح اليوم الثلاثاء، عدداً من الأماكن الأثرية للوقوف علي حالتها الراهنة ومتابعة أعمال التطوير بها.

تضمنت تلك الزيارة قصر الأمير طاز، وزاوية الآبار ايديكن البندقداري، وقبة سنقر السعدي(التكية المولويه)، ومتحف جاير آندرسون، وجامع أحمد بن طولون.

ورافق وزير الآثار خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الآمين العام للمجلس الاعلي للآثار، والدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، و محمد عبد العزيز مدير عام مشروع تطوير القاهرة التاريخية، وجمال مصطفي المشرف العام علي مناطق جنوب القاهرة.

وقال د. عبد اللطيف أن الجولة التفقدية بدأت بزيارة قصر الأمير طاز حيث أكد د. العناني علي أهمية البدء في مشروع الترميم، بما لا يتعارض مع الفاعليات الثقافية التي يتم تنظيمها داخل القصر.

وشيد هذا القصر الأمير سيف الدين طاز بن عبد الله الناصرى وهو من مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذي اعتقه، وقد ترقى في الوظائف وأنشأ هذا القصر ليكون سكناً له عام ٧٥٣هجرياً. ولم يتبق من القصر إلا الجانب الجنوبي و الجانب الغربي منه و الصحن.

كما تفقد د. العناني زاوية الآبار ايديكن البندقداري حيث أوصي بدراسة مشروع ترميم عاجل لها و وكيفية ربطها بمسار زيارة المنطقة المحيطة بها.

وقال د. عبد اللطيف إن تلك القبة تعد من أحد أهم القباب، قام بإنشائها الأمير علاء الدين البيدقداري، أحد المماليك المغاوير الذين سطع نجمهم في عهد السلطان الظاهر بيبرس والذي تولي البيتدقداري في عهده سلطنة حلب. و تتكون الزاوية من قبتين: الأولي تطل واجهتها علي شارع السيوفية والثانية تقع خلفها ويفصل بينهما مساحة للصلاة

واستطرد قائلا أنه أثناء تفقد د. العناني التكية المولوية أشار إلي إمكانية استغلالها في فاعليات ثقافية، والاستفادة بجزء من المنطقة المجاورة للتكية والتي تقع ضمن ملكية الوزارة كمركز إداري لمناطق جنوب القاهرة.

وأنشأ المدرسة و القبة الأمير شمس الدين سنقر السعدى أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون وقد سميت بقبة حسن صدقة بالنسبة إلى الشيخ حسن صدقة المدفون بها. ولم يتبق من هذه المدرسة سوي المدخل والقبة والمنارة. هذا ويعلو المدخل زخارف جصية مفرغة غاية فى الدقة والجمال شأنها شأن الزخارف الجصية التى تحلى رقبة القبة وقاعدتها وهى أهم ما امتاز به هذا الأثر.

كما تفقد د. العناني متحف جاير آندرسون للنظر في إمكانية وضعه علي خريطة المزارات السياحية بالمنطقة مع جامع ابن طولون والعمل علي الترويج لهما.

وأشار د. عبد اللطيف أن جامع ابن طولون يحتل أهمية خاصة بين الآثار الإسلامية في مصر ، فهو ثالث مسجد جامع بنى في مصر الإسلامية بعد جامع عمرو بن العاص و جامع العسكر. فقد شيد هذا الجامع في عام 265 هـ حسب النص التأسيسي الذي عثر عليه بالصحن . وتم بناؤه على طراز الجوامع العباسية و بخاصة في مدينة سامراء. و الجامع يتبع في تخطيطه تخطيط المساجد الإسلامية الجامعة حيث يتكون من صحن كبير تحيط به الظلات الأربع و أهمها الظلة الجنوبية الشـرقية.

