العناني يتفقد أعمال تطوير المواقع الأثرية بالأقصر

دعاء محمودتفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، صباح اليوم الإثنين، بعض المواقع الآثرية بمحافظة الأقصر، ورافقة خلال الجولة محمد بدر محافظ الأقصر وسكرتير عام المحافظة، ومحمد عبدالعزيز مدير عام آثار مصر العليا، ومصطفى وزيري المشرف العام على آثار الأقصر.وأوضح د. شريف عبد المنعم معاون وزير الآثار

دعاء محمود

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، صباح اليوم الإثنين، بعض المواقع الآثرية بمحافظة الأقصر، ورافقة خلال الجولة محمد بدر محافظ الأقصر وسكرتير عام المحافظة، ومحمد عبدالعزيز مدير عام آثار مصر العليا، ومصطفى وزيري المشرف العام على آثار الأقصر.

وأوضح د. شريف عبد المنعم معاون وزير الآثار لشئون تطوير المواقع الأثرية أن العناني بدأ جولته بتفقد أعمال وزارة الآثار بمنطقة القرنة ومتابعة سير العمل الأثري بها، كما تفقد منطقة وادي الملوك للوقوف على آخر تطورات العمل بمشروع إنارة منطقة وادي الملوك.

من جانبه، قال مصطفى وزيري إنه من المقرر أن زيارة الوزير شملت تفقد مشروع ترميم وتطوير طريق الكباش أو ما يعرف بطريق أبو الهول، لمتابعة استئناف أعمال التطوير والترميم به وذلك بعد توقفة منذ عام ٢٠١١ في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير لعدم وجود اعتمادات مالية كافية.

وأشار وزيري إلى أن الوزارة أجرت عام 2005 الدراسات اللازمة لإحياء طريق الكباش بين معبدي الأقصر والكرنك، وبدأ العمل الفعلي به عام 2007، حيث انتهت الوزارة من أكثر من 60% من أعمال التطوير، مؤكدا أنه تم توافر الاعتمادات المالية اللازمة حيث ستبدأ اعمال التطوير فورّا.

ويذكر أن طريق الكباش هو طريق الاحتفالات على طول طريق بين معبدي الكرنك والأقصر لتمجيد الآلهة آمون وموت وخنسو، ويبلغ طوله 2.700 كم ويحتوي على 1200 تمثال لأبي الهول بجسم أسد ورأس آدمي، وبدأ بناء هذا الطريق في عصر الملك أمنحتب الثالث وانتهى في عصر نكتانبو الأول حيث أسهم في بنائه 8 ملوك.