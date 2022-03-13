استثمار

العناني يبحث مع وفد أممي تنمية القدرات ورفع الوعي للعاملين بقطاع السياحة

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اليوم إلينا بنوفا (Elena Panova) المُنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر
دعاء محمود 6:43 م, الأحد, 13 مارس 22 6:43 م, الأحد, 13 مارس 22

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استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اليوم إلينا بنوفا (Elena Panova) المُنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة في مجال السياحة والآثار.

حضر اللقاء جيرمي هوبكينز (Jeremy Hopkins) المُنسق العام لصندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف (UNICEF) في مصر، ومن الوزارة الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات بالوزارة.

واستهل العناني اللقاء بالترحيب بالضيوف، مثمناً على العلاقات القوية التى تربط بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة، والتي تؤكدها أوجه التعاون المختلفة بينهما سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المنظمات الدولية التابعة لها والتي من بينها منظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو.

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وشهد اللقاء بحث سبل التعاون في مجال تنمية القدرات البشرية للعاملين بقطاع السياحة والآثار في مصر، وكذلك المتعاملين بشكل مباشر أو غير مباشر مع السائحين من خلال التدريب ورفع الوعي السياحي والأثري لهم وتنمية قدراتهم.

وأكد وزير السياحة أن تأهيل وتعزيز مهارات وقدرات العنصر البشري في قطاع السياحة المصري يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة حيث أنه يعتبر أحد أهم مقومات السياحة فى مصر.

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وأشار إلى أنه سيكون المحور الرئيسي الذي سوف يتم طرحه ومناقشته خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية والتي سوف تستضيفها مصر نهاية مارس الجاري، وبما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ٢٠٣٠ وخاصة تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية العنصر البشري ورفع الوعى السياحى والأثرى لكافة فئات المجتمع وخاصة الشباب والأطفال، وكذلك دمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الأثرية والسياحية في عملية التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة في المحافظات السياحية.

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كما تناول الإجتماع مناقشة سبل التعاون في مجال السياحة المستدامة والبيئية ورفع الوعي بهما خاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27».

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد استقبل المنسق العام لمنظمة الأمم المتحدة فور توليها مهام منصبها في يونيو الماضي لبحث سبل التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار.

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بقلم دعاء محمود

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