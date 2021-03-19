العناني يبحث مع مستثمري طابا آليات تنشيط السياحة

أثناء زيارته لمدينة طابا لحضور الاحتفالية التي نظمتها محافظة جنوب سيناء مساء أمس للاحتفال بالذكرى الـ 32 لاسترداد طابا

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع مجموعة من مستثمري مدينة طابا، وذلك بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة ، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

جاء ذلك أثناء زيارته لمدينة طابا لحضور الاحتفالية التي نظمتها محافظة جنوب سيناء مساء أمس للاحتفال بالذكرى الـ 32 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية.

واستمع الوزير للمشكلات التي تواجه هؤلاء المستثمرين وآرائهم ومقترحاتهم لدفع التنمية السياحية بالمدينة، وبحث آليات تنشيط حركة السياحة الداخلية، وعودة طابا إلى ما كانت عليه قبل سنوات.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالتأكيد على أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي كونه أحد أهم روافد الاقتصاد القومي.

ولفت إلى أن القيادة السياسية والحكومة تقوم بتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام خاصة وأن القطاع الخاص هو شريك النجاح والقاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

كما أشار الوزير إلى المبادرات والقرارات والإجراءات والإعفاءات والتحفيزات والدعم الذي منحته الدولة لمساندة القطاع السياحي والعاملين به منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وحتي الآن.

وأكد أن طابا مدينة تجمع بين العديد من الأنماط السياحية المختلفة فهي مدينة ذات موقع سياحي متميز لما بها من شواطئ خلابة وطبيعة دافئة وفنادق فخمة، كما أن بها جزيرة فرعون التي يوجد بها قلعة صلاح الدين الأثرية.

وخلال اللقاء، أشاد المستثمرون بالطرق الجديدة التي تم إنشاؤها لتمهيد وتسهيل حركة الوصول الى المدينة، كما تم مناقشة إمكانية زيادة الخدمات بالمنطقة وتسيير عدد من رحلات الطيران الى مطار طابا.

كما أشادوا بحرص الوزير على لقائهم للاستماع إليهم ولآرائهم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة بطابا مع طرح مقترحات لحلها، لعودة طابا كما كانت عليه قبل سنوات، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تنشيط السياحة الداخلية لطابا.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار حرص منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار في ديسمبر 2019 على عقد لقاءات موسعة مع العديد من المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة منها البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان وسوهاج، للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلي هذه المحافظات، وبحث التحديات التي تواجه صناعة السياحة بها.