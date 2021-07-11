العناني يبحث مع التحالف الكندي الإنجليزي ملاحظات الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر

مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي التحالف الكندي الإنجليزي المُكلف منذ بداية عام 2021 بإعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

جاء هذا الاجتماع للإطلاع على المسودة الثانية للاستراتيجية بعد استيفاء التحالف للملاحظات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع السابق و الذي عقده منذ اسبوعين.

وشارك في حضور الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومساعدي الوزير للشؤن الفنية و للترويج، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي الشركة في مصر.

و خلال الاجتماع تم مناقشة الاطار العام للآلية التي سيتم علي اساسها تنفيذ هذه الاستراتيجية علي أرض الواقع للترويج للمقصد السياحي المصري و منتجاته المتنوعة في الاسواق السياحية المستهدفة.

و اكد فريق عمل الاستراتيجية علي ضرورة ابراز المقصد المصري كمقصد نابض بالحياة جاذب لعدد كبير من السائحين من مختلف الفئات العمرية و الاذواق من خلال تسليط الضوء علي ان مصر مقصد سياحي آمن و متنوع يتمتع ببنية سياحية قوية و شمس مشرقة و جو دافئ و شواطئ خلابة و حياة بحرية متميزة و حضارة قديمة متفردة و فن حديث و سينما و مسرح و حرف تراثية و اكلات مصرية تقليدية شهية و فعاليات رياضية و فنية و اثرية و ثقافية و غيرها من مصادر الجذب السياحي بالاضافة الى ابراز مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات.

كما أكد فريق العمل في نهاية الاجتماع، انه سيتم تسليم الاستراتيجية بنسختها النهائية قبل نهاية شهر أغسطس.

جدير بالذكر انه في اطار حرص وزارة السياحة و الآثار علي إطلاق حملة ترويجية سياحية دولية لمصر في ظل المتغيرات العالمية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد تم التعاقد مع تحالف كندي انجليزي متخصص لاعداد استراتيجية إعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الاخير من العام الجاري.

و قد قام التحالف بتسليم المسودة الأولي للإستراتيجية قبل اسبوعين بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة لإعدادها من خلال دراسة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة، كما قام التحالف بعمل استمارات استبيان تم توزيعها علي أكثر من ١٢ ألف سائح من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات السابقة أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين، حيث شملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوي رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري، ونقاط الضعف التي يجب معالجتها والعمل علي تحسينها.

هذا، وقد تضمنت مرحلة إعداد الدراسة عقد لقاءات مع أكثر من ٥٠ وزير ومسئول حكومي في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسئولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.

وكانت لجنة المتابعة والتقييم المعنية المُشكلة بالوزارة لهذا الملف قد انتهت من مراجعة المسودة قبل عرضها في الاجتماع .