لايف

العناني : نفاضل بين 4 أندية أوروبية للترويج للسياحة المصرية (فيديو)

دراسة مشروع ممشي سياحي في طريق الكباش
محمد مجدي 9:55 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21 9:55 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم، غدًا، عقد اجتماع مع أحد أكبر الفِرق في أوروبا؛ وذلك للترويج للسياحة المصرية، قائلًا: بنشوف كمان 3 أندية وبنفاضل بينهم وبنشوف أفضل الأسعار. وقال العناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد، إن وزارة البيئة تقوم ببذل جهود كبيرة في مجال السياحة الخضراء، والتي تشمل قطاعات عديدة؛ بينها وسائل النقل والطيران، كما أن العالم يتحدث حول مؤتمر المناخ المقرر إقامته في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا قدرة مصر على تنظيم مؤتمر المناخ 2022.

اقرأ أيضا  «اعتدوا عليه بعصا لمعالجته من السحر».. ملابسات قتل مواطن على يد دجالين في الشرقية

وأضاف العناني أن السياحة ستكون مستمرة ومنتظمة تزامنًا مع فترة تنظيم مؤتمر المناخ، مشيرًا إلى أن الوزارة تدخلت لضبط الحد الأدنى للفنادق بشكل تدريجي، كما أن رفع الحد الأدنى للفنادق 5 نجوم إلى 50 دولارًا و40 دولارًا للفنادق 4 نجوم سيكون في 1 مايو 2022.

وتابع العناني أنه تم اتخاذ قرار بتنظيم احتفالية سنوية بطريق الكباش، مع السماح بزيارة السائحين للمنطقة الأثرية، كما أنه من المقرر تنظيم فعاليات بمحافظات أخرى لتنشيط السياحة وزيادة الوعي الأثري لدى المواطنين والسائحين.

اقرأ أيضا  جايكا توقع مذكرة تفاهم مع جامعة عين شمس ومنظمة غير هادفة للربح للترويج لمراكز التعلم المجتمعية اليابانية

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أنه يتم حاليًّا التجهيز لتنظيم فعالية بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل؛ وذلك في يوم 22 فبراير 2022، كاشفًا أنه تتم دراسة مقترح تَقدَّم به بعض المستثمرين في إقامة ممشى على طريق الكباش؛ وذلك للحفاظ التام على الطابع الأثري.

وقال العناني إنه من المقرر افتتاح مطعم بمنطقة أهرامات الجيزة، خلال أسابيع، كما أنه تتم دراسة تنظيم احتفالية كبرى في مناسبة رأس السنة.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الخميس 2-12-2021 فى مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

انخفاض درجات الحرارة غدا..ونشاط للرياح يصل إلى حد العاصفة

عصام عميرة 10:17 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

الحكومة تسمح بإقامة صلاة الجنازة داخل المساجد بضوابط

أحمد إسماعيل 8:01 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

خبيرة : الجوائح القادمة ستكون أكثر قدرة على قتل البشر

أيمن عزام 7:08 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

شخص يحرق شقيقته وزوجها وطفلتهما داخل شقتهم في سوهاج (تفاصيل)

أماني عوض 3:55 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

«اعتدوا عليه بعصا لمعالجته من السحر».. ملابسات قتل مواطن على يد دجالين في الشرقية

أماني عوض 3:15 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

مطروح تشارك في فعاليات البرنامج الرئاسى أهل مصر للمحافظات الحدودية

معتز محمود 2:49 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21