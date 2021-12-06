العناني : نفاضل بين 4 أندية أوروبية للترويج للسياحة المصرية (فيديو)

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم، غدًا، عقد اجتماع مع أحد أكبر الفِرق في أوروبا؛ وذلك للترويج للسياحة المصرية، قائلًا: بنشوف كمان 3 أندية وبنفاضل بينهم وبنشوف أفضل الأسعار. وقال العناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد، إن وزارة البيئة تقوم ببذل جهود كبيرة في مجال السياحة الخضراء، والتي تشمل قطاعات عديدة؛ بينها وسائل النقل والطيران، كما أن العالم يتحدث حول مؤتمر المناخ المقرر إقامته في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا قدرة مصر على تنظيم مؤتمر المناخ 2022.

وأضاف العناني أن السياحة ستكون مستمرة ومنتظمة تزامنًا مع فترة تنظيم مؤتمر المناخ، مشيرًا إلى أن الوزارة تدخلت لضبط الحد الأدنى للفنادق بشكل تدريجي، كما أن رفع الحد الأدنى للفنادق 5 نجوم إلى 50 دولارًا و40 دولارًا للفنادق 4 نجوم سيكون في 1 مايو 2022.

وتابع العناني أنه تم اتخاذ قرار بتنظيم احتفالية سنوية بطريق الكباش، مع السماح بزيارة السائحين للمنطقة الأثرية، كما أنه من المقرر تنظيم فعاليات بمحافظات أخرى لتنشيط السياحة وزيادة الوعي الأثري لدى المواطنين والسائحين.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أنه يتم حاليًّا التجهيز لتنظيم فعالية بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل؛ وذلك في يوم 22 فبراير 2022، كاشفًا أنه تتم دراسة مقترح تَقدَّم به بعض المستثمرين في إقامة ممشى على طريق الكباش؛ وذلك للحفاظ التام على الطابع الأثري.

وقال العناني إنه من المقرر افتتاح مطعم بمنطقة أهرامات الجيزة، خلال أسابيع، كما أنه تتم دراسة تنظيم احتفالية كبرى في مناسبة رأس السنة.